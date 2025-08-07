РУС
АОЗ поставила в ВСУ только 23% дронов от всех контрактов этого года, - Шабунин

Индустрия дронов

Поставка дронов ВСУ Сколько контрактов выполнено

По состоянию на начало июля, Агентство оборонных закупок Минобороны поставило Силам обороны лишь 23% дронов от всех контрактов 2025 года.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Центр противодействия коррупции совместно с нардепами выяснил процент поставки БПЛА по нынешним контактам.

По словам Шабунина, по состоянию на 1 июня 2025 г. процент поставки БПЛА по заключенным в 2025 г. контрактам таков:

  • Нацгвардия - 88,6%;
  • Пограничники - 71,1%;
  • Госспецсвязь - 27%;
  • (региональные СБУ - 95,97%).

Он отметил, что АОЗ - единственная, кто отказался предоставить процент выполнения своих контрактов.

"Процент поставок по контрактам АОЗ удалось выяснить народному депутату Виктории Сюмар. Так, в АОЗ (по состоянию на начало июля) процент поставки по контрактам заключенных в 2025 г. составляет - 23%. Напомню, что именно АОЗ является крупнейшими закупщиком БПЛА для войска - на 102 млрд грн контрактов заключено в 2025 г.

Могут ли договоры АОЗ предусматривать поставки и в следующем году? Могут. Но уничтожение независимости АОЗ (увольнение Чмута и т.д.) президент оправдывал именно этим показателем - низким процентом выполнения контрактов", - пояснил глава ЦПК.

Шабунин также напомнил, что президент Зеленский заявлял, что промедление в обеспечении ВСУ приведет не только к потерям среди военных, но и к гибели гражданских и усилению позиций России.

"Кстати, новый министр обороны Зеленского заявил, что не имеет претензий к работе АОЗ и нареканий по стабильности обеспечения войска. Убежден, что у друга Зеленского - дронороба Миндича - претензий к АОЗ тоже нет", - подытожил он.

Шабунин Виталий дроны Агентство оборонных закупок


Топ комментарии
+24
Ну а як ви хотіли: щоб і дрони були, і золотий унітаз був? НІ дорогенькі, так не буває
07.08.2025 14:00
+11
Очень сложно за откаты договорится . Зелёные ублюдки марадёрят на войне по полной.
07.08.2025 14:01
+8
Був пакт Молотова - Ріббентропа, коли ділили Європу, про який дізналися аж через 60 років.
Тепер є оманський пакт Зелі - пуйла, як ділити Україну, про деталі якого узнаємо через 20-30 років.
07.08.2025 14:07
Обіцяти для піару - це не виготовити і поставити
07.08.2025 14:06
ой, ну головне ж не дрони, їх кількість взагалі та поставлена кількість зокрема..., головне, що немає претензій..., ось, наприклад, питають оператори на ЛБЗ, а чому в нас немає дронів, а їм відповідають - в МО немає претензій до поставок, тому ваші претензії взагалі ні до чого...
07.08.2025 14:09
07.08.2025 14:23
Все, до чого торкається зеленський- перетворюється на... 95 квартал
07.08.2025 14:56
Мені так подобається читати такі коментарі що якщо підпишему з ****** мирну угоду то не тільки Сосія буде готуватися до наступної фази війни а і Україна теж буде готуватися до війни... Ага. Тут під час жорстоких боїв не дуже спішать на фронт працювати а коли оголосять перемир'я то про фронт і рашистів зовсім забудуть і почнуть навернстувати втрачене за 4 роки війни хто красти, хто на курорти за кордон а хто за крісла рватися. А от рашисти спати не будуть, повірте.
07.08.2025 14:26
Стопудово . А ще як пишуть що має бути прописано заборона на будівництво фортифікацій
07.08.2025 14:30
Це наслідок потужних реформ, які просував Шабунін
07.08.2025 14:38
Во всем виноват Порошенко!
Вава це ще на стадіоні казав:
-«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Вы задаёте мне вопрос, на который должны отвечать вы - почему не закончилась война».
07.08.2025 14:40
Нє вінаватий зе!Порошенко сам прішьол і дрони вкрав!!!
07.08.2025 14:50
АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Нацгвардія - 88,6%; Прикордонники - 71,1%; Держспецзв'язок - 27%регіональні СБУ - 95,97%)."До речі, новий міністр оборони Зеленського заявив, що не має претензій до роботи АОЗ та нарікань по стабільності забезпечення війська. Переконаний, що у друга Зеленського - дронороба Міндіча - претензій до АОЗ теж не має", - підсумував він. Джерело: https://censor.net/ua/n3567481
Якщо це так, то це ще не доказ того що Зеленський зі своєми друзями, яких він призначив по блату на відповідальні ділянки в країні такими як Єрмак, Мідич, Умеров, Шмигаль, порушуючи процедуру призначення дерржслужбовців згідно закону про держслужбу, узурпував владу і особисто вбиває ЗСУ, підігруючи Путіну у агресії.
07.08.2025 15:28
 
 