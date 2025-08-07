АОЗ поставила в ВСУ только 23% дронов от всех контрактов этого года, - Шабунин

Индустрия дронов

По состоянию на начало июля, Агентство оборонных закупок Минобороны поставило Силам обороны лишь 23% дронов от всех контрактов 2025 года.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Центр противодействия коррупции совместно с нардепами выяснил процент поставки БПЛА по нынешним контактам.

По словам Шабунина, по состоянию на 1 июня 2025 г. процент поставки БПЛА по заключенным в 2025 г. контрактам таков:

Нацгвардия - 88,6%;

Пограничники - 71,1%;

Госспецсвязь - 27%;

(региональные СБУ - 95,97%).

Он отметил, что АОЗ - единственная, кто отказался предоставить процент выполнения своих контрактов.

"Процент поставок по контрактам АОЗ удалось выяснить народному депутату Виктории Сюмар. Так, в АОЗ (по состоянию на начало июля) процент поставки по контрактам заключенных в 2025 г. составляет - 23%. Напомню, что именно АОЗ является крупнейшими закупщиком БПЛА для войска - на 102 млрд грн контрактов заключено в 2025 г.

Могут ли договоры АОЗ предусматривать поставки и в следующем году? Могут. Но уничтожение независимости АОЗ (увольнение Чмута и т.д.) президент оправдывал именно этим показателем - низким процентом выполнения контрактов", - пояснил глава ЦПК.

Шабунин также напомнил, что президент Зеленский заявлял, что промедление в обеспечении ВСУ приведет не только к потерям среди военных, но и к гибели гражданских и усилению позиций России.

"Кстати, новый министр обороны Зеленского заявил, что не имеет претензий к работе АОЗ и нареканий по стабильности обеспечения войска. Убежден, что у друга Зеленского - дронороба Миндича - претензий к АОЗ тоже нет", - подытожил он.

