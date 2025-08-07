АОЗ поставила в ВСУ только 23% дронов от всех контрактов этого года, - Шабунин
Индустрия дронов
По состоянию на начало июля, Агентство оборонных закупок Минобороны поставило Силам обороны лишь 23% дронов от всех контрактов 2025 года.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Центр противодействия коррупции совместно с нардепами выяснил процент поставки БПЛА по нынешним контактам.
По словам Шабунина, по состоянию на 1 июня 2025 г. процент поставки БПЛА по заключенным в 2025 г. контрактам таков:
- Нацгвардия - 88,6%;
- Пограничники - 71,1%;
- Госспецсвязь - 27%;
- (региональные СБУ - 95,97%).
Он отметил, что АОЗ - единственная, кто отказался предоставить процент выполнения своих контрактов.
"Процент поставок по контрактам АОЗ удалось выяснить народному депутату Виктории Сюмар. Так, в АОЗ (по состоянию на начало июля) процент поставки по контрактам заключенных в 2025 г. составляет - 23%. Напомню, что именно АОЗ является крупнейшими закупщиком БПЛА для войска - на 102 млрд грн контрактов заключено в 2025 г.
Могут ли договоры АОЗ предусматривать поставки и в следующем году? Могут. Но уничтожение независимости АОЗ (увольнение Чмута и т.д.) президент оправдывал именно этим показателем - низким процентом выполнения контрактов", - пояснил глава ЦПК.
Шабунин также напомнил, что президент Зеленский заявлял, что промедление в обеспечении ВСУ приведет не только к потерям среди военных, но и к гибели гражданских и усилению позиций России.
"Кстати, новый министр обороны Зеленского заявил, что не имеет претензий к работе АОЗ и нареканий по стабильности обеспечения войска. Убежден, что у друга Зеленского - дронороба Миндича - претензий к АОЗ тоже нет", - подытожил он.
Тепер є оманський пакт Зелі - пуйла, як ділити Україну, про деталі якого узнаємо через 20-30 років.
Вава це ще на стадіоні казав:
-«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Вы задаёте мне вопрос, на который должны отвечать вы - почему не закончилась война».
Якщо це так, то це ще не доказ того що Зеленський зі своєми друзями, яких він призначив по блату на відповідальні ділянки в країні такими як Єрмак, Мідич, Умеров, Шмигаль, порушуючи процедуру призначення дерржслужбовців згідно закону про держслужбу, узурпував владу і особисто вбиває ЗСУ, підігруючи Путіну у агресії.