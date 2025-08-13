УКР
Новини Підозра Шабуніну
3 074 34

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову його командиру

Справа Шабуніна ДБР змінило підозру та повідомило про нову командиру

ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Також читайте: "Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа", - Шабунін

Водночас військовослужбовцю Шабуніну, якому, за даними ДБР, командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину

"Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

Розслідування триває", - підсумували там.

Читайте: Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

13 серпня ЦПК повідомив, що ДБР готує оновлену підозру Шабуніну.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністр Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі, - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (592) ДБР (3688) підозра (845)


Топ коментарі
+20
Ще й командира втягнули в справу зелені довбойоби
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
+7
******* , невже такою ****** займається ДБР, ще у війну коли шпіони ногою двері відкривають в клоуна
показати весь коментар
13.08.2025 15:37 Відповісти
+7
А чому не висувають підозру в шахрайстві зеленському? Адже він не виконав своїх передвиборчих обіцянок і на його утримання пішли величезні кошти, зароблені кровʼю і потом українського народу!
показати весь коментар
13.08.2025 15:41 Відповісти
Початок є
показати весь коментар
13.08.2025 15:28 Відповісти
Нема початку. 😊 Початок був, коли Ріфові, Кузьменко і Дугар підозри оголосили. І продовження було, коли Червінського закрили теж, потім було обвинувачення набушників у торгівлі чи то з Дагестаном, чи Узбекистаном. І що? 😊 Щатримували і вручали підозри з великою помпою, а відпускчли тихенько і непомітно, змінюючи щоразу зобов'язання на більш мякі. 😊 У мене враження, що такі речі служать ширмою, ща якою ховають щось огидне. Підозра Шабуніну на 220тисяч має йти у парі з підозрою Рєзнікову на мільярди, підозра набушнику ц вмовній держзраді - у
парі з підозрою Баканову у важких наслідках для держави через ту ж держзраду. Доки цього нема - навіть боти, які кричать про підозру Шабунвну, як велику перемогу, не виглядають переконливо
показати весь коментар
13.08.2025 16:04 Відповісти
В нас не існує парних розглядів кримінальних справ. Тож одне іншому не заважає і тим більше одне інше не виключає.
показати весь коментар
13.08.2025 16:14 Відповісти
Ніт, панянко, оде виключає інше - вам кидають Шабуніна, щоб ви забули про Рєзнікова. До речі, не читав ваші гнівні тиради на адресу цього діяча державного. Невжк пропустив? 🤔 А може у вас до Шабуніна особисте? 🤔
показати весь коментар
13.08.2025 16:20 Відповісти
Хто ж в цьому винуватий. Читайте все і нічого не пропустите.
Не тільки рєзнік, а ще купа йому подібних ділків, так само як і шабунін мають відповісти в суді за порогення законів відповідно до ККУ.
показати весь коментар
13.08.2025 16:29 Відповісти
А єрмак має відпові ти? До речі, хто такий "рєзнік"? Не хочете писати повне прізвище?
показати весь коментар
13.08.2025 16:32 Відповісти
еще и командира подставил)
показати весь коментар
13.08.2025 15:29 Відповісти
Ще й командира втягнули в справу зелені довбойоби
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
Розпочалась відео-конференція Транпа і Зеchма! 😎🍿
Щяс як наступить мір. Але скоріше за все, буде черговий обстрілі вночі
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
може шабуня чесний?
все грошове забезпечення віддавав командиру, як домовлялись. всі понад 224 тисячі гривень.
то може у шабуні і убд є?
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
пенсія в 40 років як в його прокурора або інвалідність
показати весь коментар
13.08.2025 15:38 Відповісти
Колись і це дізнаємось
показати весь коментар
13.08.2025 15:44 Відповісти
Так, є
показати весь коментар
13.08.2025 15:42 Відповісти
Так те, що написано у підозрах є правдою чи ні ??? Дії командира частини є протиправними, Шабунін дійсно ухилявся і вів цивільний спосіб життя, будучи формально військовослужбовцем, і що з автівкою для ЗСУ??? Нехай би Віталій усе чітко розписав у своє виправдання на цьому сайті. Нічого поки не зрозуміло.
показати весь коментар
13.08.2025 15:35 Відповісти
Та лох він просто. Ніфіга не навчився у зелених друзів. Красти треба мільйонами, тоді нічого не буде. Ну, може, кудись послом відправили б.
показати весь коментар
13.08.2025 15:52 Відповісти
він і крав мільйонами! поцікався скікі він за роки отримав від USAID хєр зна за що
показати весь коментар
13.08.2025 16:17 Відповісти
Мабуть що саме можна розписати зараз на сайти, а що відповідати на суді визначить його адвокат-захисник.

ЦІкава оновлена підозра, зокрема у "відвідуванні закладів громадського харчування".

" ...відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов'язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування." Джерело: https://censor.net/ua/n3568469

До якого саме державного органу був відряджений Шабунін у наведеному тексті не вказано, але Центр протидії корупції (ЦПК) в Україні є громадською організацією, а не державним органом. Він був створений як громадська організація у 2012 році та фінансується за рахунок міжнародних донорів,
показати весь коментар
13.08.2025 16:23 Відповісти
Якийсь з нього солдат ніякий - може ше наладиться?
показати весь коментар
13.08.2025 15:36 Відповісти
Щоб перемогти корупцію її треба очолити 😂🤦
показати весь коментар
13.08.2025 15:36 Відповісти
******* , невже такою ****** займається ДБР, ще у війну коли шпіони ногою двері відкривають в клоуна
показати весь коментар
13.08.2025 15:37 Відповісти
Тепер уявімо, що все це зробив не шабунін, а прокурор..... І як воно, все одразу стало страшним злочином віку?
😂😂😂
Отож бо і воно
показати весь коментар
13.08.2025 15:54 Відповісти
А чим ще можуть займатися ці херої, які одними з перших сміливо кинулись навтьоки з Києва?
Треба ж якось відплазовувати якось свій хліб!
показати весь коментар
13.08.2025 16:19 Відповісти
І сплять з зезедентом в одному бункері, мабуть ще і на одній кроваті. Тому і Лєнка Скумбрія від нього втекла.
показати весь коментар
13.08.2025 16:38 Відповісти
А чому не висувають підозру в шахрайстві зеленському? Адже він не виконав своїх передвиборчих обіцянок і на його утримання пішли величезні кошти, зароблені кровʼю і потом українського народу!
показати весь коментар
13.08.2025 15:41 Відповісти
Давно кажу, потрібно запровадити відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади, так обіцяють наперегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
показати весь коментар
13.08.2025 16:02 Відповісти
Закінчили з клістронами - взялися за Шабуніна.
показати весь коментар
13.08.2025 15:44 Відповісти
Кончений Буратіно Оманський з єрмачмом шумлять, що аж кокс з вух сиплеться!
показати весь коментар
13.08.2025 15:49 Відповісти
А шо там Рєзніков, як і раніше недоторканий?
показати весь коментар
13.08.2025 15:58 Відповісти
Шановні,ви хоча б за титулами слідкуйте. "Голова правління ЦПК". Що таке це ЦПК? Це звичайна ГОшка з нульовим статутним фондом,складається з двох людей. Та й Шабунін там на підтанцьовці,керівниця інша.Невіруючим ю-контрол у допомогу
показати весь коментар
13.08.2025 16:00 Відповісти
Оголосіть підозру ЗЕленському чи Єрмаку,бо куди не їде один,преться за ним другий.Виходить зарплату отримує Єрмак,а своєю роботою в цей день чи дні не займався.
показати весь коментар
13.08.2025 16:04 Відповісти
Якось навіть дивно, як різноманітні боти відмазують соросючка Шабунькіна.
показати весь коментар
13.08.2025 16:17 Відповісти
Навіть смішно читати відмазки типу - "а от К;аїн убив Авеля" Як мені здається, повинно бути Каїну каїнове, а Шабунькіну шабунькіне.
показати весь коментар
13.08.2025 16:21 Відповісти
Відвідував заклади громадського харчування, виявляється, що заїхати кудись поїсти- це кримінальний злочин для зелених ! Ну воно конечно, коли Зеля з Єрмаком у бункері четвертий рік на мівіні сидять, а тут таке неподобство!
показати весь коментар
13.08.2025 16:57 Відповісти
 
 