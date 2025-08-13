ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову його командиру
ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.
Так, командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Водночас військовослужбовцю Шабуніну, якому, за даними ДБР, командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину
"Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.
Розслідування триває", - підсумували там.
13 серпня ЦПК повідомив, що ДБР готує оновлену підозру Шабуніну.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
парі з підозрою Баканову у важких наслідках для держави через ту ж держзраду. Доки цього нема - навіть боти, які кричать про підозру Шабунвну, як велику перемогу, не виглядають переконливо
Не тільки рєзнік, а ще купа йому подібних ділків, так само як і шабунін мають відповісти в суді за порогення законів відповідно до ККУ.
Щяс як наступить мір. Але скоріше за все, буде черговий обстрілі вночі
все грошове забезпечення віддавав командиру, як домовлялись. всі понад 224 тисячі гривень.
то може у шабуні і убд є?
ЦІкава оновлена підозра, зокрема у "відвідуванні закладів громадського харчування".
" ...відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов'язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування." Джерело: https://censor.net/ua/n3568469
До якого саме державного органу був відряджений Шабунін у наведеному тексті не вказано, але Центр протидії корупції (ЦПК) в Україні є громадською організацією, а не державним органом. Він був створений як громадська організація у 2012 році та фінансується за рахунок міжнародних донорів,
😂😂😂
Отож бо і воно
Треба ж якось відплазовувати якось свій хліб!
бо як лізуть до влади, так обіцяють наперегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!