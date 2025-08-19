УКР
1 244 13

Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу Шабуніну. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва розглядає продовження запобіжного заходу голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Шабуніна, йому висувають нові обвинувачення.

За словами прокурора Олександра Шмельова, обвинувачений розуміє тяжкість покарання, тому може переховуватися від слідства.

Тому обвинувачення просить продовжити строк дії запобіжного заходу на 60 діб.

Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід
Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід

Також, сказав прокурор, було допитано низку свідків. За його словами, є ризик того, що вони відмовляться від свідчень чи будуть підкуплені Шабуніним.

Захист Шабуніна нагадав, що 13 серпня йому було змінено підозру. За їхніми словами, якщо проаналізувати підозри, можна зробити висновок про те, що було дописано кілька абзаців.

Читайте: Цілі Зеленського не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП, - Шабунін

"Сама лише експертиза не може підтверджувати законність відрядження військовослужбовця", - зазначив адвокат.

Також захист вважає підозру необґрунтованою, оскільки єдина особа, яку було опитано, займається документообігом, а в її обовʼязки не входить слідкувати за роботою НАЗК.

Адвокат зазначив, що ризик переховування від слідства є нелогічним.

Також ризику тиску на свідків, за словами захисту, немає:

"Як може існувати ризик, якщо не вказуються особи свідків? Ми вважаємо, що такого обґрунтування та ризику відповідного немає та не існує. По-друге, знову ж таки, звертаємо увагу, що свідки Бойко та Кравець давали покази з чужих слів і ніхто не перевіряв їхні свідчення".

Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід

Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід
Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід
Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід
Шабуніну хочуть продовжити запобіжний захід

Читайте: За 9 місяців через DOT-Chain від Міноборони в армію поставили лише тисячу дронів, - Шабунін

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Читайте також: Ексміністр Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі, - Шабунін

суд (11814) Шабунін Віталій (599)
