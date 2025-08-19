Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения Шабунину. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева рассматривает продление меры пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Шабунина, ему выдвигают новые обвинения.

По словам прокурора, обвиняемый понимает тяжесть наказания, поэтому может скрываться от следствия.

Поэтому обвинение просит продлить срок действия меры пресечения на 60 суток.





Также, сказал прокурор, был допрошен ряд свидетелей. По его словам, есть риск того, что они откажутся от показаний или будут подкуплены Шабуниным.

Защита Шабунина напомнила, что 13 августа ему было изменено подозрение. По их словам, если проанализировать подозрения, можно сделать вывод о том, что было дописано несколько абзацев.

"Одна только экспертиза не может подтверждать законность командировки военнослужащего", - отметил адвокат.

Также защита считает подозрение необоснованным, поскольку единственное опрошенное лицо занимается документооборотом, а в его обязанности не входит следить за работой НАПК.

Адвокат отметил, что риск укрывательства от следствия нелогичен.

Также риска давления на свидетелей, по словам защиты, нет:

"Как может существовать риск, если не указываются личности свидетелей? Мы считаем, что такого обоснования и риска соответствующего нет и не существует. Во-вторых, опять же обращаем внимание, что свидетели Бойко и Кравец давали показания с чужих слов и никто не проверял их показания".









Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

