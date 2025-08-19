РУС
За 9 месяцев через DOT-Chain от Минобороны в армию поставили лишь тысячу дронов, - Шабунин

Индустрия дронов

Всего тысячу дронов поставили по DOT-Chain в армию Заявление Шабунина

По системе DOT-Chain Минобороны за 9 месяцев армии поставили только тысячу дронов.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Ничтожных 1000 дронов (из 1,8 млн от АОЗ) было поставлено армии по системе DOT-Chain, на которой ДЕВЯТЬ месяцев пиарятся министры обороны Зеленского. Например, в феврале 2025 г. Умеров пафосно заявляет, цитирую:

"Поэтому запускаем новую модель обеспечения беспилотниками. АОЗ представила производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом. В частности, внедряем систему DOT-Chain в закупке дронов", - сообщил он.

По словам Шабунина, с декабря 2024 года Минобороны "пиарится на DOT-Chain, создавая впечатление, что дроны по ней вот-вот хлынут в ВСУ".

После поданного запроса с требованием предоставить цифры, там признали, что поставили через DOT-Chain только 1000 дронов, рассказал глава ЦПК.

Также читайте: АОЗ поставила в ВСУ только 23% дронов от всех контрактов этого года, - Шабунин

"Девять месяцев пиара и информационных поводов - с ничтожным результатом для армий по факту. Этот пример хорошо иллюстрирует подход команды Зеленского: главное - пиар, результат - по остаточному принципу. Только вот пиар-пузырями и пустыми заявлениями врага, очевидно, не победить.

Возможно, поставки дронов через DOT-Chain со временем полноценно и заработает. Вот тогда и стоит будет пиариться - на реальных результатах", - подытожил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" снова пропихивают амнистию за коррупционные преступления, - Шабунин

Всего тысячу дронов поставили по DOT-Chain в армию

+8
І що було якби не волунтери та небайдужі громадяни ? і за такі "успіхи" Умеров пішов на підвищення ,а якщо добавити що "найвеличніший" пообіцяв три тисячі ракет ,і ніхто ні за що не відповідає.
19.08.2025 10:23 Ответить
+6
це потужно..., не хочеться думати, що з ракетами фламінго так само...
19.08.2025 10:16 Ответить
+6
"В Нацпарку «Тузлівські лимани» зараз близько 1500 рожевих фламінго" - трохи більше ніж дронів.
19.08.2025 10:25 Ответить
це потужно..., не хочеться думати, що з ракетами фламінго так само...
19.08.2025 10:16 Ответить
"В Нацпарку «Тузлівські лимани» зараз близько 1500 рожевих фламінго" - трохи більше ніж дронів.
19.08.2025 10:25 Ответить
НАБАГАТО ГІРШЕ !!!
19.08.2025 12:41 Ответить
І що було якби не волунтери та небайдужі громадяни ? і за такі "успіхи" Умеров пішов на підвищення ,а якщо добавити що "найвеличніший" пообіцяв три тисячі ракет ,і ніхто ні за що не відповідає.
19.08.2025 10:23 Ответить
Вам показалося - це 1 000 000 дронів
просто Ви не бачите ще три нулі
19.08.2025 10:23 Ответить
В ви що думали, мільярди гривень на оборони (на дрони, на снаряди, на зброю)? Не за жирно буде такі гроші витрачати на війну? В Умєрова і решта урядової банди є куди витрачати ті бюджетні гроші. Той урядовий шлак не прозвітується за ті мільярди ніколи, тільки при новому президенті і то їх будуть шукати по світу, а Європа багатих крадіїв не видає...
19.08.2025 10:27 Ответить
Зеленский потребовал у партнеров 50 млрд. долларов на виробництво дронов. Хотя Цензор недавно писал что кацапы потратили на дроны 3 миллиарда за все время.
19.08.2025 11:47 Ответить
Військові отримали першу тисячу дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3568542

Так вони цього і не приховували
19.08.2025 10:29 Ответить
Так само пропіарились із серійним запуском ракети. Аж гидко і слухати і дивитись. В Z-влади розходяться слова із справами.
19.08.2025 10:40 Ответить
потужнопорхаті потужно витрачають наші податки на... свої "сосни"...
19.08.2025 11:29 Ответить
Пздц падли.саботаж
19.08.2025 11:32 Ответить
Поки влада зелених мародерів не отримає гарного підcpaчника - обіцяної зброї ніколи не буде.
19.08.2025 11:35 Ответить
А пам'ятаєш, Віталька, колись подібних тобі "свинарчуки" курвили? Прекрасні були часи, правда? Ані повномасштабки, ані кримінальних справ за розкритий рот, всі просто сиділи і "зубожілі на піввареника"...
19.08.2025 11:47 Ответить
Зелена плєсєнь не тільки не постачає обіцяні дрони, але й не дає це робити іншим постачальникам волонтерам, таким, наприклад, як Порошенко. Влада блокує його рахунки, оголошує протизаконні санкції, відкриває кримінальні справи. Схоже на те, що влада робить все, щоб не допустити перемоги України у цій війні.
19.08.2025 11:50 Ответить
Зелена гидота знищує Україну зсередини, і поки вона при владі, нічого хорошого очікувати не варто
19.08.2025 11:57 Ответить
19.08.2025 12:31 Ответить
Буде з тобою ДРУЖЕ як з Червінським !!! Серцем чую.
19.08.2025 12:46 Ответить
 
 