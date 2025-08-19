За 9 месяцев через DOT-Chain от Минобороны в армию поставили лишь тысячу дронов, - Шабунин

Индустрия дронов

По системе DOT-Chain Минобороны за 9 месяцев армии поставили только тысячу дронов.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Ничтожных 1000 дронов (из 1,8 млн от АОЗ) было поставлено армии по системе DOT-Chain, на которой ДЕВЯТЬ месяцев пиарятся министры обороны Зеленского. Например, в феврале 2025 г. Умеров пафосно заявляет, цитирую:

"Поэтому запускаем новую модель обеспечения беспилотниками. АОЗ представила производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом. В частности, внедряем систему DOT-Chain в закупке дронов", - сообщил он.

По словам Шабунина, с декабря 2024 года Минобороны "пиарится на DOT-Chain, создавая впечатление, что дроны по ней вот-вот хлынут в ВСУ".

После поданного запроса с требованием предоставить цифры, там признали, что поставили через DOT-Chain только 1000 дронов, рассказал глава ЦПК.

"Девять месяцев пиара и информационных поводов - с ничтожным результатом для армий по факту. Этот пример хорошо иллюстрирует подход команды Зеленского: главное - пиар, результат - по остаточному принципу. Только вот пиар-пузырями и пустыми заявлениями врага, очевидно, не победить.

Возможно, поставки дронов через DOT-Chain со временем полноценно и заработает. Вот тогда и стоит будет пиариться - на реальных результатах", - подытожил Шабунин.

