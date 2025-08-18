"Слуги народа" снова проталкивают амнистию за коррупционные преступления, - Шабунин

В Раде предлагают проголосовать за законопроект, который предлагает ввести амнистию за коррупционные преступления.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Зеленского снова пропихивают амнистию от коррупционных преступлений. Теперь индульгенцию будут выписывать опричники из политического СБУ. Законопроект #11228-1 "слуги" собираются проголосовать в целом уже на этой неделе. Законопроект вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе государству) не будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание.

Читайте также: В обновленном подозрении ГБР так и не появилось ничего о "незаконном" авто, - Шабунин

Итак, завтра глава СБУ выпишет бумажку Чернышеву или Миндичу и на этом расследование в отношении друзей президента можно выбрасывать в помойку", - говорится в сообщении.

По его словам, команда Зеленского "не изменила ни своих ценностей, ни своих целей: уничтожить НАБУ/САП, чтобы воровать и не сесть".

"Не сомневаюсь, что Малюк выпишет такую же бумажку и своим друзьям, например Артему Шило и Илье Витюку, которых НАБУ/САП догоняют за коррупционные преступления", - добавил Шабунин.

Читайте: ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом его командиру