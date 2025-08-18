РУС
"Слуги народа" снова проталкивают амнистию за коррупционные преступления, - Шабунин

Амнистия за коррупционные преступления Что заявил Шабунин

В Раде предлагают проголосовать за законопроект, который предлагает ввести амнистию за коррупционные преступления.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Зеленского снова пропихивают амнистию от коррупционных преступлений. Теперь индульгенцию будут выписывать опричники из политического СБУ. Законопроект #11228-1 "слуги" собираются проголосовать в целом уже на этой неделе. Законопроект вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе государству) не будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание.

Читайте также: В обновленном подозрении ГБР так и не появилось ничего о "незаконном" авто, - Шабунин

Итак, завтра глава СБУ выпишет бумажку Чернышеву или Миндичу и на этом расследование в отношении друзей президента можно выбрасывать в помойку", - говорится в сообщении.

По его словам, команда Зеленского "не изменила ни своих ценностей, ни своих целей: уничтожить НАБУ/САП, чтобы воровать и не сесть".

"Не сомневаюсь, что Малюк выпишет такую же бумажку и своим друзьям, например Артему Шило и Илье Витюку, которых НАБУ/САП догоняют за коррупционные преступления", - добавил Шабунин.

Читайте: ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом его командиру

Слуги народа снова предлагают амнистию за коррупционные преступления

Автор: 

ВР (29385) Шабунин Виталий (596) Слуга народа (2654)
Все давно ясно виживе або український етнос або вони і по могилам - вони уже має нас знищили. А все тому що ми не можемо викинути з вікон 100 людей - і тому помруть міліони
18.08.2025 12:00 Ответить
Бояться Слуги ***** за власну шкурку, гниди zелені.
18.08.2025 12:02 Ответить
Но закон же не имеет обратной силы.
18.08.2025 12:07 Ответить
У творі Драйзера є фраза:"Країна, яку роз'їдає корупція, стає нежиттєздатною і при першому серйозному випробуванні розвалюється." Висновок:Україну хочуть знищити зсередини.
18.08.2025 12:15 Ответить
Кульгаві ворони ВР добре угніздились під куполом, жиром запливли під час війни.
18.08.2025 12:31 Ответить
Вішати треба, отих пропихачів, разом з їх замовниками, перед Верховною Радою!!
18.08.2025 12:41 Ответить
Хотять опуститися нижче плінтуса. Може хотіли ще нижче, так нижче плінтуса вже нікуди.
