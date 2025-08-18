УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Корупція в Україні
883 7

"Слуги народу" знову пропихають амністію за корупційні злочини, - Шабунін

Амністія за корупційні злочини Що заявив Шабунін

У Раді пропонують проголосувати за законопроєкт, який пропонує запровадити амністію за корупційні злочини.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати Зеленського знову пропихають амністію від корупційних злочинів. Тепер індульгенцію виписуватимуть опричники з політичного СБУ. Законопроєкт #11228-1 "слуги" збираються проголосувати в цілому вже цього тижня. Законопроєкт вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання.

Читайте також: В оновленій підозрі ДБР так і не з’явилося нічого про "незаконне" авто, - Шабунін

Отже, завтра голова СБУ випише папірець Чернишову чи Міндічу і на цьому розслідування щодо друзів президента можна викидати в смітник", - йдеться в повідомленні.

За його словами, команда Зеленського "не змінила ані своїх цінностей, ані своїх цілей: знищити НАБУ/САП, щоб красти і не сісти".

"Не маю жодних сумнівів, що Малюк випише такий же папірець і своїм друзям, наприклад Артему Шилу та Іллі Вітюку, яких НАБУ/САП доганяють за корупційні злочини", - додав Шабунін.

Читайте: ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову його командиру

Слуги народу знову пропонують амністію за корупційні злочини

Автор: 

ВР (15171) Шабунін Віталій (595) Слуга народу (2842)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все давно ясно виживе або український етнос або вони і по могилам - вони уже має нас знищили. А все тому що ми не можемо викинути з вікон 100 людей - і тому помруть міліони
показати весь коментар
18.08.2025 12:00 Відповісти
Бояться Слуги ***** за власну шкурку, гниди zелені.
показати весь коментар
18.08.2025 12:02 Відповісти
А как ещё Павлу Кириленку уйти от ответственности за получение от РФ $5 000 000 (миллионов долларов за депортацию украинцев с Донецкой области в 2022 году?
показати весь коментар
18.08.2025 12:04 Відповісти
Но закон же не имеет обратной силы.
показати весь коментар
18.08.2025 12:07 Відповісти
Почему мр.азь - инвалид - прокурор - Кириленко не на фронте?
показати весь коментар
18.08.2025 12:11 Відповісти
У творі Драйзера є фраза:"Країна, яку роз'їдає корупція, стає нежиттєздатною і при першому серйозному випробуванні розвалюється." Висновок:Україну хочуть знищити зсередини.
показати весь коментар
18.08.2025 12:15 Відповісти
Кульгаві ворони ВР добре угніздились під куполом, жиром запливли під час війни.
показати весь коментар
18.08.2025 12:31 Відповісти
 
 