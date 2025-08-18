"Слуги народу" знову пропихають амністію за корупційні злочини, - Шабунін

У Раді пропонують проголосувати за законопроєкт, який пропонує запровадити амністію за корупційні злочини.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати Зеленського знову пропихають амністію від корупційних злочинів. Тепер індульгенцію виписуватимуть опричники з політичного СБУ. Законопроєкт #11228-1 "слуги" збираються проголосувати в цілому вже цього тижня. Законопроєкт вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання.

Читайте також: В оновленій підозрі ДБР так і не з’явилося нічого про "незаконне" авто, - Шабунін

Отже, завтра голова СБУ випише папірець Чернишову чи Міндічу і на цьому розслідування щодо друзів президента можна викидати в смітник", - йдеться в повідомленні.

За його словами, команда Зеленського "не змінила ані своїх цінностей, ані своїх цілей: знищити НАБУ/САП, щоб красти і не сісти".

"Не маю жодних сумнівів, що Малюк випише такий же папірець і своїм друзям, наприклад Артему Шилу та Іллі Вітюку, яких НАБУ/САП доганяють за корупційні злочини", - додав Шабунін.

Читайте: ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову його командиру