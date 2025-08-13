В оновленій підозрі ДБР так і не з’явилося нічого про "незаконне" авто, - Шабунін

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що в оновленій підозрі від ДБР так і немає інформації про нібито незаконне використання ним авто.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку ДБР приїхало в мою розполагу на сході Харківщини з оновленою підозрою. В підозрі так і НЕ зʼявилося про використання авто, яке ДБР подавало як незаконне. Нагадаю, що ДБР в офіційній комунікації збрехало, що вручили мені підозру за користування тим (20-ти річним) авто. А ОПешні ТГ-канали рік обливали мене брудом, ніби я те авто вкрав у поранених солдат прямо з окопу", - розповів він.

За словами Шабуніна, Сухачов свідомо вводив Зеленського в оману журналістів щодо нього.

"Рівно так само як це робить Малюк Зеленського щодо закритих в СІЗО детективів НАБУ. Або як Єрмак намагався брехати молоді. І якщо у сфері справедливості посадовці Зеленського постійно брешуть, то чи не те саме вони роблять, наприклад, у сфері оборони?" - підсумував голова правління ЦПК.

13 серпня ЦПК повідомив, що ДБР готує оновлену підозру Шабуніну.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.