В обновленном подозрении так и не появилось ничего о "незаконном" автомобиле, - Шабунин
Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что в обновленном подозрении от ГБР так и нет информации о якобы незаконном использовании им авто.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром ГБР приехало в мою располагу на востоке Харьковщины с обновленным подозрением. В подозрении так и не появилось об использовании авто, которое ГБР подавало как незаконное. Напомню, что ГБР в официальной коммуникации соврало, что вручили мне подозрение за пользование тем (20-ти летним) авто. А ОПешные ТГ-каналы год обливали меня грязью, будто я то авто украл у раненых солдат прямо из окопа", - рассказал он.
По словам Шабунина, Сухачев сознательно вводил Зеленского в заблуждение журналистов относительно него.
"Ровно так же как это делает Малюк Зеленского относительно закрытых в СИЗО детективов НАБУ. Или как Ермак пытался врать молодежи. И если в сфере справедливости чиновники Зеленского постоянно врут, то не то ли самое они делают, например, в сфере обороны?" - подытожил председатель правления ЦПК.
13 августа ЦПК сообщил, что ГБР готовит обновленное подозрение Шабунину.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
Зеленский у нас - ФЕОДАЛ
Хочет спустить собак на своего крепостного
Кто ж ему запретит?
Собакам дают команду-: ФАС!
И собаки выполнят команду
А им за это похлебку повкуснее да побольше дадут
Так и живем- в ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА ЗЕЛЕНСКОГО
як феодал?
від матюкливих картонок в дитячих руках обісрався з головою.
шабуня, то частина шойла про голобородька.
треба відволікати від аляски, будь чим!!!
чекаємо на безуглу......
дада, отим самим пораненим?
тобі свою брехливу сраку вкрай необхідно було перевозити, саме на волонтерському авто для війни, по києву?
то, може ти і бухий, з чергового генделика, за кермом їздив?
Ну нічого, ще не вечір - 95-й Квартал ще покаже себе... Тільки не впевнений, що ці уроки засвоять такі як Шабунін.