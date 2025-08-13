В обновленном подозрении так и не появилось ничего о "незаконном" автомобиле, - Шабунин

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что в обновленном подозрении от ГБР так и нет информации о якобы незаконном использовании им авто.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром ГБР приехало в мою располагу на востоке Харьковщины с обновленным подозрением. В подозрении так и не появилось об использовании авто, которое ГБР подавало как незаконное. Напомню, что ГБР в официальной коммуникации соврало, что вручили мне подозрение за пользование тем (20-ти летним) авто. А ОПешные ТГ-каналы год обливали меня грязью, будто я то авто украл у раненых солдат прямо из окопа", - рассказал он.

По словам Шабунина, Сухачев сознательно вводил Зеленского в заблуждение журналистов относительно него.

"Ровно так же как это делает Малюк Зеленского относительно закрытых в СИЗО детективов НАБУ. Или как Ермак пытался врать молодежи. И если в сфере справедливости чиновники Зеленского постоянно врут, то не то ли самое они делают, например, в сфере обороны?" - подытожил председатель правления ЦПК.

13 августа ЦПК сообщил, что ГБР готовит обновленное подозрение Шабунину.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.