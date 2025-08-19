За 9 місяців через DOT-Chain від Міноборони в армію поставили лише тисячу дронів, - Шабунін

Індустрія дронів

За системою DOT-Chain Міноборони за 9 місяців армії поставили лише тисячу дронів.

"Нікчемних 1000 дронів (з 1,8 млн від АОЗ) було поставлено армії за системою DOT-Chain, на якій ДЕВʼЯТЬ місяців піаряться міністри оборони Зеленського. Наприклад, в лютому 2025 р. Умєров пафосно заявляє, цитую:

"Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. АОЗ представила виробникам нові правила взаємодії між державою, Армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів", - повідомив він.

За словами Шабуніну, із грудня 2024 року Міноборони "піариться на DOT-Chain, створюючи враження, що дрони по ній от-от хлинуть в ЗСУ".

Після поданого запиту з вимогою надати цифри, там визнали, що поставили через DOT-Chain лише 1000 дронів, розповів голова ЦПК.

"Девʼять місяців піару та інформаційних приводів - з нікчемним результатом для армій по факту. Цей приклад гарно ілюструє підхід команди Зеленського: головне - піар, результат - по залишковому принципу. Тільки от піар-бульбашками і пустими заявами ворога, очевидно, не перемогти.

Можливо, постачання дронів через DOT-Chain з часом повноцінно і запрацює. От тоді і варто буде піаритися - на реальних результатах", - підсумував Шабунін.

