УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10616 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
2 009 15

За 9 місяців через DOT-Chain від Міноборони в армію поставили лише тисячу дронів, - Шабунін

Індустрія дронів

Лише тисячу дронів поставили за DOT-Chain в армію Заява Шабуніна

За системою DOT-Chain Міноборони за 9 місяців армії поставили лише тисячу дронів.

Про це у Фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Нікчемних 1000 дронів (з 1,8 млн від АОЗ) було поставлено армії за системою DOT-Chain, на якій ДЕВʼЯТЬ місяців піаряться міністри оборони Зеленського. Наприклад, в лютому 2025 р. Умєров пафосно заявляє, цитую:

"Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. АОЗ представила виробникам нові правила взаємодії між державою, Армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів", - повідомив він.

За словами Шабуніну, із грудня 2024 року Міноборони "піариться на DOT-Chain, створюючи враження, що дрони по ній от-от хлинуть в ЗСУ".

Після поданого запиту з вимогою надати цифри, там визнали, що поставили через DOT-Chain лише 1000 дронів, розповів голова ЦПК.

Також читайте: АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Шабунін

"Девʼять місяців піару та інформаційних приводів - з нікчемним результатом для армій по факту. Цей приклад гарно ілюструє підхід команди Зеленського: головне - піар, результат - по залишковому принципу. Тільки от піар-бульбашками і пустими заявами ворога, очевидно, не перемогти.

Можливо, постачання дронів через DOT-Chain з часом повноцінно і запрацює. От тоді і варто буде піаритися - на реальних результатах", - підсумував Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" знову пропихають амністію за корупційні злочини, - Шабунін

Лише тисячу дронів поставили за DOT-Chain в армію

Автор: 

Шабунін Віталій (599) дрони (5295) Агенція оборонних закупівель (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
І що було якби не волунтери та небайдужі громадяни ? і за такі "успіхи" Умеров пішов на підвищення ,а якщо добавити що "найвеличніший" пообіцяв три тисячі ракет ,і ніхто ні за що не відповідає.
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
+5
це потужно..., не хочеться думати, що з ракетами фламінго так само...
показати весь коментар
19.08.2025 10:16 Відповісти
+5
"В Нацпарку «Тузлівські лимани» зараз близько 1500 рожевих фламінго" - трохи більше ніж дронів.
показати весь коментар
19.08.2025 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це потужно..., не хочеться думати, що з ракетами фламінго так само...
показати весь коментар
19.08.2025 10:16 Відповісти
"В Нацпарку «Тузлівські лимани» зараз близько 1500 рожевих фламінго" - трохи більше ніж дронів.
показати весь коментар
19.08.2025 10:25 Відповісти
І що було якби не волунтери та небайдужі громадяни ? і за такі "успіхи" Умеров пішов на підвищення ,а якщо добавити що "найвеличніший" пообіцяв три тисячі ракет ,і ніхто ні за що не відповідає.
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
Вам показалося - це 1 000 000 дронів
просто Ви не бачите ще три нулі
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
В ви що думали, мільярди гривень на оборони (на дрони, на снаряди, на зброю)? Не за жирно буде такі гроші витрачати на війну? В Умєрова і решта урядової банди є куди витрачати ті бюджетні гроші. Той урядовий шлак не прозвітується за ті мільярди ніколи, тільки при новому президенті і то їх будуть шукати по світу, а Європа багатих крадіїв не видає...
показати весь коментар
19.08.2025 10:27 Відповісти
Зеленский потребовал у партнеров 50 млрд. долларов на виробництво дронов. Хотя Цензор недавно писал что кацапы потратили на дроны 3 миллиарда за все время.
показати весь коментар
19.08.2025 11:47 Відповісти
Військові отримали першу тисячу дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3568542

Так вони цього і не приховували
показати весь коментар
19.08.2025 10:29 Відповісти
Так само пропіарились із серійним запуском ракети. Аж гидко і слухати і дивитись. В Z-влади розходяться слова із справами.
показати весь коментар
19.08.2025 10:40 Відповісти
потужнопорхаті потужно витрачають наші податки на... свої "сосни"...
показати весь коментар
19.08.2025 11:29 Відповісти
Пздц падли.саботаж
показати весь коментар
19.08.2025 11:32 Відповісти
Поки влада зелених мародерів не отримає гарного підcpaчника - обіцяної зброї ніколи не буде.
показати весь коментар
19.08.2025 11:35 Відповісти
А пам'ятаєш, Віталька, колись подібних тобі "свинарчуки" курвили? Прекрасні були часи, правда? Ані повномасштабки, ані кримінальних справ за розкритий рот, всі просто сиділи і "зубожілі на піввареника"...
показати весь коментар
19.08.2025 11:47 Відповісти
Зелена плєсєнь не тільки не постачає обіцяні дрони, але й не дає це робити іншим постачальникам волонтерам, таким, наприклад, як Порошенко. Влада блокує його рахунки, оголошує протизаконні санкції, відкриває кримінальні справи. Схоже на те, що влада робить все, щоб не допустити перемоги України у цій війні.
показати весь коментар
19.08.2025 11:50 Відповісти
Зелена гидота знищує Україну зсередини, і поки вона при владі, нічого хорошого очікувати не варто
показати весь коментар
19.08.2025 11:57 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 12:31 Відповісти
 
 