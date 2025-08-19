Продолжение меры пресечения обосновали тем, что я буду скрываться от следствия, - Шабунин. ВИДЕО

Глава Центра противодействия коррупции и военнослужащий Виталий Шабунин прокомментировал решение суда о продлении ему меры пресечения.

"Печерский суд продлил мне меру пресечения обосновав это тем, что я буду убегать от следствия. Скорее глава ГБР и генпрокурор сбегут из этой страны с прокурорами, чем буду убегать я. Уже 7 лет против меня есть предыдущее дело провокатора от тогдашнего генпрокурора Луценко и Авакова. Обоих уже нет, а дело есть. Так будет и с этим.

В подозрении ничего не изменилось, кроме перестановки абзацев. Ни новой статьи, ни новых обстоятельств. Никакой логики в обновлении подозрения не было, мне трудно это понять. Меру пресечения просто продлили на 60 дней. Единственная логика, которую я в этом вижу, - забрать меня из Киева, не дать мне отпуск, чтобы я находился на службе. Допрашивать свидетелей в суде могут еще полгода-год, то хотят все время меня в Киев не пускать. Скорее всего такая у них логика.

Важно, что следствие начало говорить правду. Потому что раньше было уклонение, боевые выплаты, волонтерский автомобиль... Сегодня прокурор сказал, что мне не предъявляют незаконность командировки, автомобиля вообще нет в этом деле. Суть моего обвинения в том, что находясь в НАПК, я не выполнял никакой работы. И это невыполнение работы является уклонением от службы. И этим я деньги украл у государства, которые начисляла воинская часть. Не боевые, а минимальную оплату в 50 тыс. грн, которую все военные тогда получали.

Если бы меня допросили до подозрения, я бы рассказал, что я делал в НАПК. Также прокуроры не допрашивали до подозрения тех, кто попросил меня откомандировать - руководство НАПК. Если Шабунин ничего не делал, логично спросить у тех, кто руководил им. Не спросили. А делали мы очень много в НАПК. Например, провели через парламент закон о специальной конфискации активов россиян. Моя работа в НАПК была реализовать этот закон", - сказал Шабунин в комментарии журналистам в зале суда.

Глава ЦПК уверен, что за делом против него стоит Офис Президента.

"Я с самого начала говорил, что это политическая история. Здесь нет правды, здесь очень много лжи. Одна история, когда врут ОПешные телеграмм-каналы, другая история, когда врет ГБР. А они соврали за последние 3 недели трижды.

Много ли игроков, кроме Офиса Президента, которые способны давать приказы суду, ГБР, прокуратуре и СБУ? Потому что вся четверка принимала в этом участие не один месяц. Поэтому я убежден, что это делает Офис Президента", - отметил Шабунин.

