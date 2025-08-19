Печерский райсуд продлил меру пресечения Шабунину до 19 октября. ВИДЕО

Печерский райсуд Киева принял решение о продлении меры пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья Ирина Литвинова приняла решение продлить меру пресечения до 19 октября 2025 года.

На Шабунина возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;

не отлучаться с места, где несет службу, за исключением выполнения задач;

воздерживаться от общения с работниками НАПК (в том числе бывшими), бывшим командиром Юшком и представителями части;

не посещать здание НАПК;

сдать паспорт для выезда за границу.

Также смотрите: ГБР трижды сообщало ложь по моему делу, - Шабунин. ВИДЕО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Читайте: За 9 месяцев через DOT-Chain от Минобороны в армию поставили только тысячу дронов, - Шабунин