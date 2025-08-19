ГБР трижды сообщало ложь по моему делу, - Шабунин. ВИДЕО

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что ГБР трижды сообщало ложь на своем сайте относительно его дела.

Об этом он заявил во время судебного заседания, на котором рассматривают продление меры пресечения Шабунину, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Орган досудебного расследования на официальном сайте сообщал ложь трижды. Сначала о вручении подозрения в незаконном использовании волонтерского авто. Это было написано на сайте ГБР. Затем ГБР через несколько недель это опровергло. После этого было сообщено на сайте ГБР, где была ложь о возвращении мне моих изъятых во время обыска девайсов. Тоже откровенная ложь.

И уже позавчера ГБР выходит с очередной коммуникацией. Я вам почти зацитирую: "Мобилизовался в 22 году и почти все время провел командировки в гражданские учреждения". Все время - это 5 месяцев, ваша честь? Одно гражданское учреждение было", - сказал он.

По словам Шабунина, вокруг этого дела больше политизации и информационных фейков, чем юридической сущности.

Напомним, 19 августа Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения Шабунину.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

