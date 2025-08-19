ДБР тричі повідомляло брехню щодо моєї справи, - Шабунін. ВIДЕО

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що ДБР тричі повідомляло брехню на своєму сайті щодо його справи.

Про це він заявив під час судового засідання, на якому розглядають продовження запобіжного заходу Шабуніну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Орган досудового розслідування на офіційному сайті повідомляв брехню тричі. Спочатку про вручення підозри в незаконному використанні волонтерського авто. Це було написано на сайті ДБР. Потім ДБР через кілька тижнів це спростувало. Після цього було повідомлено на сайті ДБР, де була брехня про повернення мені моїх вилучених під час обшуку девайсів. Теж відверта брехня.

І вже позавчора ДБР виходить з черговою комунікацією. Я вам майже зацитую: "Мобілізувався в 22 році і майже весь час провів відрядження в цивільні установи". Весь час - це 5 місяців, ваша честь? Одна цивільна установа була", - сказав він.

За словами Шабуніна, довкола цієї справи більше політизації та інформаційних фейків, ніж юридичної сутності.

Нагадаємо, 19 серпня Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу Шабуніну.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

