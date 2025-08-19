Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Шабуніну до 19 жовтня. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

Суддя Ірина Литвинова ухвалила рішення продовжити запобіжний захід до 19 жовтня 2025 року.

На Шабуніна покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (зокрема колишніми), колишнім командиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати паспорт для виїзду за кордон.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

