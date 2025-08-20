Уже завтра Рада будет голосовать за "защиту друзей президента" от наказания за коррупцию, - Шабунин

21 августа Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который позволит защищать чиновников от наказания за коррупцию.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в четверг Рада будет голосовать очередную схему защиты "друзей президента" от наказания за ТОП-коррупцию. Законопроект #11228-1 вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе - государству) не будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание", - говорится в сообщении.

Шабунин рассказал, как это будет работать "на примере Миндича".

Читайте также: Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин

"СБУ назначает друга президента "конфидентом" - оформляют участие в конфиденциальном сотрудничестве. Сделать это СБУ может даже задним числом! Когда НАБУ вплотную подойдет к условному Миндичу (например, за коррупцию на дронах) СБУ заявит, что он является "агентом", раскрытие его деятельности будет вредить нацбезопасности, а сам он подлежит госзащите. Все, коррупция условного друга президента формально перестает быть преступлением, конец расследованию.

Точно так же можно будет отмазать, например, Чернышова", - рассказал глава ЦПК.

По словам Шабунина, попытка уничтожить НАБУ и САП показали цели Зеленского - "спасти своих друзей от тюрьмы" и "переизбраться без лишних скандалов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продление меры пресечения обосновали тем, что я буду убегать от следствия, - Шабунин. ВИДЕО