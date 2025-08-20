Уже завтра Рада будет голосовать за "защиту друзей президента" от наказания за коррупцию, - Шабунин
21 августа Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который позволит защищать чиновников от наказания за коррупцию.
Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в четверг Рада будет голосовать очередную схему защиты "друзей президента" от наказания за ТОП-коррупцию. Законопроект #11228-1 вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе - государству) не будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание", - говорится в сообщении.
Шабунин рассказал, как это будет работать "на примере Миндича".
"СБУ назначает друга президента "конфидентом" - оформляют участие в конфиденциальном сотрудничестве. Сделать это СБУ может даже задним числом! Когда НАБУ вплотную подойдет к условному Миндичу (например, за коррупцию на дронах) СБУ заявит, что он является "агентом", раскрытие его деятельности будет вредить нацбезопасности, а сам он подлежит госзащите. Все, коррупция условного друга президента формально перестает быть преступлением, конец расследованию.
Точно так же можно будет отмазать, например, Чернышова", - рассказал глава ЦПК.
По словам Шабунина, попытка уничтожить НАБУ и САП показали цели Зеленского - "спасти своих друзей от тюрьмы" и "переизбраться без лишних скандалов".
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
бо якісь уроди наплодились
Перший законопроект був про відсутність покарання, за закупівлі для ЗСУ, під час військового стану.....
Вони вирішили, що в третє, точно пройде....
Всі інші то Обмотка(зелена).
їх скидати треба зараз
а ви надрочуете на форумах
Народ України та її ресурси хочуть безкарно грабувати!
Або Україна нарешті повстане проти цього анархізму, або опинеться в лапах москалів! Грабують по чорному й тепер це буде в рамках їх законів!