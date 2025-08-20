РУС
Уже завтра Рада будет голосовать за "защиту друзей президента" от наказания за коррупцию, - Шабунин

21 августа Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который позволит защищать чиновников от наказания за коррупцию.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в четверг Рада будет голосовать очередную схему защиты "друзей президента" от наказания за ТОП-коррупцию. Законопроект #11228-1 вносит изменения в ст. 43 УК: причинение вреда (в том числе - государству) не будет преступлением, если совершено лицом, выполнявшим контрразведывательное задание", - говорится в сообщении.

Шабунин рассказал, как это будет работать "на примере Миндича".

Читайте также: Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин

"СБУ назначает друга президента "конфидентом" - оформляют участие в конфиденциальном сотрудничестве. Сделать это СБУ может даже задним числом! Когда НАБУ вплотную подойдет к условному Миндичу (например, за коррупцию на дронах) СБУ заявит, что он является "агентом", раскрытие его деятельности будет вредить нацбезопасности, а сам он подлежит госзащите. Все, коррупция условного друга президента формально перестает быть преступлением, конец расследованию.

Точно так же можно будет отмазать, например, Чернышова", - рассказал глава ЦПК.

По словам Шабунина, попытка уничтожить НАБУ и САП показали цели Зеленского - "спасти своих друзей от тюрьмы" и "переизбраться без лишних скандалов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продление меры пресечения обосновали тем, что я буду убегать от следствия, - Шабунин. ВИДЕО

ВР (29386) Шабунин Виталий (604)
+29
Оце зелені обрали...
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
20.08.2025 15:35 Ответить
+19
з набу не вийшло то пішли іншим щляхом
20.08.2025 15:40 Ответить
+14
Так он чому Міндіч у Австрії. Він був туди направлений для проведення важливої конррозвідувальної операції з австрійським генштабом )
20.08.2025 15:51 Ответить
Цікаво, як проголосує Люля Тимошенко?
20.08.2025 15:35 Ответить
В таких випадках вона завжди була відсутня в залі.
20.08.2025 15:48 Ответить
Піде цюняти .
20.08.2025 15:52 Ответить
Вона ж представник Дніпропетровського клану , тому в неї підтримка на 100% команди Z.
20.08.2025 15:52 Ответить
*****...ув представник віннецького
20.08.2025 16:25 Ответить
Хлопче, я не не голосую за гаспадінів- це ви там як не за кучмана голосували, то за беню, ой Z! Мої погляди за націоналістів і я споконвіків голосував за Рух , а пізніше за Свободу.
20.08.2025 16:57 Ответить
ухилянт їдь додому
20.08.2025 16:24 Ответить
Коли ти, плять, станеш не сраним Алексом, а Олексою - тоді я приїду додому.
20.08.2025 16:49 Ответить
Оце зелені обрали...
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
20.08.2025 15:35 Ответить
Не дав Бог розуму, карма
20.08.2025 15:45 Ответить
казав же наш Тарас Григорович не злягатись з москалями
бо якісь уроди наплодились
20.08.2025 15:47 Ответить
бо більшість хоче ХАЛЯВИ, хоче ржати з тупих жартів у Кварталі 95

20.08.2025 15:56 Ответить
20.08.2025 15:38 Ответить
з набу не вийшло то пішли іншим щляхом
20.08.2025 15:40 Ответить
НАБУ- це був другий варіант.....
Перший законопроект був про відсутність покарання, за закупівлі для ЗСУ, під час військового стану.....
Вони вирішили, що в третє, точно пройде....
20.08.2025 15:56 Ответить
а малюк ...ех малюк ,хвіста 🤡 зеленському заносить ,на повороті ...Ганьба ...
20.08.2025 15:42 Ответить
Обісрався малюк.....
20.08.2025 16:25 Ответить
ХТО там такий генератор ідей, що пропихує такі абсурдні закони?!
20.08.2025 15:42 Ответить
Генератор у верху сидить
Всі інші то Обмотка(зелена).
20.08.2025 15:46 Ответить
Мишпуха.
20.08.2025 16:16 Ответить
Вангую - Слуги народу одностайно проголосують "ЗА".
20.08.2025 15:49 Ответить
Так он чому Міндіч у Австрії. Він був туди направлений для проведення важливої конррозвідувальної операції з австрійським генштабом )
20.08.2025 15:51 Ответить
Після прийняття цього закону раптово виявиться, що всі наші держпосадовці - досвідчені контррозвідники, з відповідними листами від невтомного супергероя малюка або навіть від буданги. Ото потужно!
20.08.2025 15:53 Ответить
ЗЕлена шобла це удавка на шиї українців.При майбутніх виборах,не дай Бог,за цю сволоту голосувати.Навіть коли розповзуться по іншим фракціям,навіть коли змінять уродливу назву.Та так само як і за "Голобородька"
20.08.2025 15:56 Ответить
голосувати? хто тобі дасть
їх скидати треба зараз
а ви надрочуете на форумах
20.08.2025 17:35 Ответить
милі друзі
20.08.2025 15:56 Ответить
Кабмін презентував план дій уряду: оборона, євроінтеграція, антикорупційна політика Джерело: https://censor.net/ua/n3569218
20.08.2025 16:00 Ответить
Невже, зеленський таки ...ас?
20.08.2025 16:00 Ответить
ass це дупа
20.08.2025 16:11 Ответить
Так таки Миндич теперь будет не просто хуже чем ж#д, а целый секретный агент Моссад?
20.08.2025 16:02 Ответить
Наперсточники рулять.
20.08.2025 16:03 Ответить
Вибори треба проводити. Треба протести робити, щоб провели вибори. Кожен день новини про корупцiю. Треба військових у владу ставитиме і корупції не буде і влада вестиме війну, а не розкрадатиме країну.
20.08.2025 16:10 Ответить
Ініціатори законопроекту, зелені слуги

https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19730 Іонушас Сергій Костянтинович , https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19667 Завітневич Олександр Михайлович ,https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19588 Арахамія Давид Георгійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19653 Дануца Олександр Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19856 Мінько Сергій Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19878 Неклюдов Владлен Михайлович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19722 Захарченко Володимир Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19598 Безугла Мар'яна Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19865 Мошенець Олена Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19608 Бондаренко Олег Володимирович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19678 Швець Сергій Федорович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=7775 Фролов Павло Валерійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=13542 Горобець Олександр Сергійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19644 Горбенко Руслан Олександрович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19860 Павлюк Максим Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19624 Ватрас Володимир Антонович
20.08.2025 16:11 Ответить
Всіх на шибенецю!
20.08.2025 16:14 Ответить
Українці!
Народ України та її ресурси хочуть безкарно грабувати!
Або Україна нарешті повстане проти цього анархізму, або опинеться в лапах москалів! Грабують по чорному й тепер це буде в рамках їх законів!
20.08.2025 16:12 Ответить
Як ви задовбали згадуючи анархізм ! Той ,хто його згадує у подібних обставинах , хоча б поцікавились азами цього самого анархізму і , до речі ще , скільки анархістів у парламентах європейських країн і які це країни .
20.08.2025 17:44 Ответить
Про "бойовий імунітет" вже забули ? Чим це гірше ?
20.08.2025 16:31 Ответить
Тепер не корупціонер, і не краде. а контррозвідник, і збирає дані про схеми розкрадання.
20.08.2025 16:50 Ответить
zebanda, українців вважає за тупе ,покірне стадо.Я думав ,що zeprez ,дно вже пройшов а ніт виявляється для цієї падалі дна не має ,''КАРТОННИЙ МАЙДАН''їх нічому не навчив.!!!!Повний і огидний зелений треш .
20.08.2025 17:12 Ответить
 
 