"Слуги народу" підтримали Безуглу та зберегли її повноваження

Верховна Рада не підтримала видалення Мар'яни Безуглої із засідань до кінця сесії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав лише 141 нардеп.





"Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту. Рішення провалено виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування. Лише 74 з 230-ти членів фракції. Тож наступні всі зашквари Марʼяни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Регламентний комітет ВР рекомендував відсторонити Мар'яну Безуглу через її образливі висловлювання на адресу загиблого у ДТП народного депутата фракції "Голос" Ярослава Рущишина.

Безугла заявила, що подасть до суду на Комітет ВР за рішення про вилучення.

