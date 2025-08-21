"Слуги народу" підтримали Безуглу та зберегли її повноваження

УКР
Новини Відсторонення Безуглої від засідань ВР
2 564 30

Верховна Рада не підтримала видалення Мар'яни Безуглої із засідань до кінця сесії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав лише 141 нардеп.

"Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту. Рішення провалено виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування. Лише 74 з 230-ти членів фракції. Тож наступні всі зашквари Марʼяни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Регламентний комітет ВР рекомендував відсторонити Мар'яну Безуглу через її образливі висловлювання на адресу загиблого у ДТП народного депутата фракції "Голос" Ярослава Рущишина.

Безугла заявила, що подасть до суду на Комітет ВР за рішення про вилучення.

Читайте: Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

ВР (15185) Слуга народу (2844) Безугла Мар’яна (313)
Топ коментарі
+23
Слуги народі такі ж кончені, як і Безмозгла і вся іх банда
на чолі
із бонетіком
21.08.2025 11:29 Відповісти
21.08.2025 11:29 Відповісти
+17
Консилімум покидьків підтримав невиліковно хвору!
21.08.2025 11:27 Відповісти
21.08.2025 11:27 Відповісти
+14
ана слішкам много знаєт про блдоту з ярликом СН
21.08.2025 11:29 Відповісти
21.08.2025 11:29 Відповісти
Для чого вона там потрібна? - для кучності?
21.08.2025 11:27 Відповісти
ана слішкам много знаєт про блдоту з ярликом СН
21.08.2025 11:29 Відповісти
для провокацій
21.08.2025 12:57 Відповісти
Консилімум покидьків підтримав невиліковно хвору!
21.08.2025 11:27 Відповісти
Слуги народі такі ж кончені, як і Безмозгла і вся іх банда
на чолі
із бонетіком
21.08.2025 11:29 Відповісти
Народ України і своїми слугами, підтримує Пані безуглу!
21.08.2025 11:33 Відповісти
Зверніть увагу, що знову "Слуги" діяли спільно з "Платформою за життя та мир" на чолі з ригом Бойком. Отже навіть відверто дегенератива особа не буде усунута, якщо вона дує в одну дудку з зеленою паскудою.
21.08.2025 11:33 Відповісти
Слуги в тандемі з опзж голосовували за ВСІ скандальні законопроекти!
21.08.2025 11:35 Відповісти
21.08.2025 11:33 Відповісти
Зашквари Безуглої виходять від Єрмака,тому ці "Уродливі слуги"і не підтримали.Підтримайте її в обстеженні в психіатра.
21.08.2025 11:37 Відповісти
Всі ми безугла, сказали слуги народу.
21.08.2025 11:44 Відповісти
Всі безуглі,хто підтримує слугу народу.Вона озвучує те,що в них в голові сидить.
21.08.2025 12:58 Відповісти
Приклад кругової поруки від аброхамія, у тих з ВРУ, що накралися так, що і для онуків вистачить…
21.08.2025 11:44 Відповісти
А чому сСлуги були повинні підтримати дії проти людини Єрмака? Ще є люди, які вірять, що хворенька сама контролює свої дописи або заяви?
21.08.2025 11:45 Відповісти
Ну так плоть від плоті ж.
21.08.2025 11:46 Відповісти
вболіваю за Мар'яну. Їй там саме місце
21.08.2025 11:51 Відповісти
Конченное болото с кикиморой.
21.08.2025 11:58 Відповісти
Безуглі гниди
21.08.2025 11:58 Відповісти
Чому в залі мало депутатів? Фраза Муссоліні:"Для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів." Хтось почав діяти?😃
21.08.2025 12:04 Відповісти
Тобто покидьки підтвердили, що серед еих нема хороших і непричптних, а відповідальність за все має бути колективною.
21.08.2025 12:11 Відповісти
НЕТ НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ ЗА ЧТО ЕЕ ХОТЕЛИ ОТСТРАНИТЬ -МОЖЕТ БЫТЬ КТО ТО ЗНАЕТ БЕЗ АЛЯЛЯ
21.08.2025 12:15 Відповісти
Рішення Регламентного комітету Верховної Ради про усунення від засідань нардепа Мар'яни Безуглої пов'язане з її образливими висловлюваннями на адресу народного депутата фракції "Голос" Ярослава Рущишина, який загинув у ДТП. Джерело: https://censor.net/ru/n3569706
21.08.2025 12:59 Відповісти
зелена мразота так же "зневажає" ЗСУ і українських воїнів, як це "безуг(М)ле" падло цим "влада" показала ЗА КОГО і з ким (недобитками ригоАналов)
21.08.2025 12:17 Відповісти
Що б то був за цирк без цієї клоунеси?
21.08.2025 12:37 Відповісти
Фракція "безуглі слуги"
21.08.2025 12:50 Відповісти
Не здивуюся якщо служки її і лідером фракції оберуть....
21.08.2025 12:58 Відповісти
Большей части тридварасов из слуг урода и жопоблока всех мастей роли расписывает ведомство Израителя в кремле, так что можете на Безуглу не обижаться, у неё роль такая.
21.08.2025 13:16 Відповісти
Не здивована. Біосміття, а не партія. Саме мерзотне лайно, яке витягли з клоаки і протягли в Верховну раду.
21.08.2025 13:25 Відповісти
21.08.2025 13:25 Відповісти
21.08.2025 14:01 Відповісти
 
 