Регламентний комітет пропонує відсторонити Безуглу за образи на адресу загиблого в ДТП нардепа "Голосу" Рущишина, - Устінова

Устінова про Безуглу

Рішення Регламентного комітету Верховної Ради про відсторонення від засідань нардепки Марʼяни Безуглої пов'язано з її образливими висловлюваннями на адресу загиблого у ДТП народного депутата фракції "Голос" Ярослава Рущишина.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 10.00 першим питанням розглядатимуть відсторонення Марʼяни Безуглоі від засідань на 2 дні. Вона звичайно не пише про це в своіх постах, але першочерговим приводом для цього стало те, як вона облила брудом світлішу людину Ярослава Рущишина. Після його смерті.

Мар'яну просили просто вибачитись перед покійним Славком і його родиною. Бо це неправильно. Маряна сказала, що зробить це, взяла слово з трибуни - ііііі…. знову вирішила хайпанути і з трибуни Верховноі Ради вчергове сьогодні облила його лайном. Збрехавши всім, що бере слово, щоб вибачитися. Після цього саме Регламентний комітет зібрався і ухвалив рішення відсторонити іі від 2 днів роботи", - написала Устінова у фейсбуці.

Нардепка вважає, що голосування за відсторонення Безуглої стане для депутатів "тестом на людяність і справедливість".

Також читайте: Безугла подає в суд на Регламентний комітет ВР за рішення про її вилучення з засідань

Устінова про відсторонення Безуглої
ВР (15177) Устінова Олександра (113) Рущишин Ярослав (4) Безугла Мар’яна (311)
Топ коментарі
+19
Москалику, ти дебіл кончений! Рущишин нормальним чуваком був, рокером. Із мертвечуком боровся ще 20 років тому, за що проти нього кримінальну справу при Кучмі порушили. Дав путівку в життя Океану Ельзи, був продюсером Мертового півня... Тому краще закрий їбло!
показати весь коментар
20.08.2025 23:06 Відповісти
+12
показати весь коментар
20.08.2025 23:04 Відповісти
+10
Тут інше. І безугла, і цей чувачок навмисно провокують ситуацію, щоб всі обговорювали саме безуглу, а не завтрашнє голосування за " шйхраство із запровадження легального інструменту виведення із під кримінальної відповідальності Чернишова, Міндіча, а у подальшому будь- кого, хто буде красти на общак Зе.
В ОПі вкидують, нарід ведецця, що ОПі і і потрібно...
показати весь коментар
20.08.2025 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Вибачте, може вашій жінці варто пройти психокорекцію, зробити пластичну операцію, змінити стиль одягу? Правда, це коштуватиме...
- Пхе! Я домовився лише за пляшку горілки: її сьодні ввечері просто приріжуть нагуй! (с)
показати весь коментар
20.08.2025 22:54 Відповісти
Абалдєть. Ця потвора на мертвих плює. Щоб тобі язика від няло
показати весь коментар
20.08.2025 22:55 Відповісти
А вот здесь Марьяша проявила себя с лучшей стороны,харлейщик из непонятной партии заслужил получить порцию справедливых замечаний,его семья тоже.
показати весь коментар
20.08.2025 22:55 Відповісти
Москалику, ти дебіл кончений! Рущишин нормальним чуваком був, рокером. Із мертвечуком боровся ще 20 років тому, за що проти нього кримінальну справу при Кучмі порушили. Дав путівку в життя Океану Ельзи, був продюсером Мертового півня... Тому краще закрий їбло!
показати весь коментар
20.08.2025 23:06 Відповісти
Тут інше. І безугла, і цей чувачок навмисно провокують ситуацію, щоб всі обговорювали саме безуглу, а не завтрашнє голосування за " шйхраство із запровадження легального інструменту виведення із під кримінальної відповідальності Чернишова, Міндіча, а у подальшому будь- кого, хто буде красти на общак Зе.
В ОПі вкидують, нарід ведецця, що ОПі і і потрібно...
показати весь коментар
20.08.2025 23:14 Відповісти
Чудовий допис!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 23:26 Відповісти
звісно, ніякої користі від обговорень безуглої яке вона лайно нема. ...але це як моральне очищення
показати весь коментар
20.08.2025 23:31 Відповісти
Ти тут теж вкидаєш і лохи ведуться.
показати весь коментар
20.08.2025 23:52 Відповісти
2004 - довірена особа Ющенка на виборах, 2019 - довірена особа Порошенка
показати весь коментар
20.08.2025 23:07 Відповісти
Зкиньтеся і прибийте її десь у провулку. Це буде недорого враховуючи що вона за потвора
показати весь коментар
20.08.2025 23:01 Відповісти
А скільки депутатів присутні на сасіданнях, чи у більшості жнива на закордонних ділянках?
показати весь коментар
20.08.2025 23:04 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 23:04 Відповісти
Нечувано жорстоке покарання - 2 дні "прогулів".
показати весь коментар
20.08.2025 23:05 Відповісти
Ще й зарплату отримає і премію за 2 дні що мовчала!!!
показати весь коментар
20.08.2025 23:35 Відповісти
яким ще "брудом"? Якого іглесіаса писати єзоповою мовою?
показати весь коментар
20.08.2025 23:07 Відповісти
Яка пекельно-важка робота в стінах ВР на 4 році повномасштабки, який масштаб особистостей і проблем. НЕЧУВАНО!
показати весь коментар
20.08.2025 23:31 Відповісти
Теперь неделю будем обсуждать эту дуру всей Украиной.
показати весь коментар
20.08.2025 23:37 Відповісти
Там начеб-то давно треба від депутатства відстороняти, а не від 2-х засідань.
показати весь коментар
20.08.2025 23:40 Відповісти
Між вінницькою соскою і мар'яною мій голос однозначно за мар'яну. При всій її шизі, її хоча б не палили на смоктанні є-прутня за мерс-кубік
показати весь коментар
20.08.2025 23:48 Відповісти
безглуздой бур'яні, як службовій тварині, явно невисточає дресерувальника з батогом.. і да, власників таких скажених шавок є сенс штрафувати
показати весь коментар
21.08.2025 00:42 Відповісти
Пора робити закон про медогляд кандидатів у депутати і на владні посади

ось імбіціл трамп , наприклад, доведе світ до третьої світової.
а Безугла паплюжить норми моралі. Гонить її з Ради
показати весь коментар
21.08.2025 00:52 Відповісти
 
 