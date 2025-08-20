Регламентний комітет пропонує відсторонити Безуглу за образи на адресу загиблого в ДТП нардепа "Голосу" Рущишина, - Устінова

Рішення Регламентного комітету Верховної Ради про відсторонення від засідань нардепки Марʼяни Безуглої пов'язано з її образливими висловлюваннями на адресу загиблого у ДТП народного депутата фракції "Голос" Ярослава Рущишина.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 10.00 першим питанням розглядатимуть відсторонення Марʼяни Безуглоі від засідань на 2 дні. Вона звичайно не пише про це в своіх постах, але першочерговим приводом для цього стало те, як вона облила брудом світлішу людину Ярослава Рущишина. Після його смерті.

Мар'яну просили просто вибачитись перед покійним Славком і його родиною. Бо це неправильно. Маряна сказала, що зробить це, взяла слово з трибуни - ііііі…. знову вирішила хайпанути і з трибуни Верховноі Ради вчергове сьогодні облила його лайном. Збрехавши всім, що бере слово, щоб вибачитися. Після цього саме Регламентний комітет зібрався і ухвалив рішення відсторонити іі від 2 днів роботи", - написала Устінова у фейсбуці.

Нардепка вважає, що голосування за відсторонення Безуглої стане для депутатів "тестом на людяність і справедливість".

