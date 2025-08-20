Регламентный комитет предлагает отстранить Безуглую за оскорбления в адрес погибшего в ДТП нардепа "Голоса" Рущишина, - Устинова

Решение Регламентного комитета Верховной Рады об отстранении от заседаний нардепа Марьяны Безуглой связано с ее оскорбительными высказываниями в адрес погибшего в ДТП народного депутата фракции "Голос" Ярослава Рущишина.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в 10:00 первым вопросом будут рассматривать отстранение Марьяны Безуглой от заседаний на 2 дня. Она, конечно, не пишет об этом в своих постах, но первоочередным поводом для этого стало то, как она облила грязью светлого человека Ярослава Рущишина. После его смерти.

Марьяну просили просто извиниться перед покойным Славиком и его семьей. Потому что это неправильно. Марьяна сказала, что сделает это, взяла слово с трибуны - иииииии.... снова решила хайпануть и с трибуны Верховнои Рады в очередной раз сегодня облила его дерьмом. Соврав всем, что берет слово, чтобы извиниться. После этого именно Регламентный комитет собрался и принял решение отстранить ее от 2 дней работы", - написала Устинова в фейсбуке.

Нардеп считает, что голосование за отстранение Безуглой станет для депутатов "тестом на человечность и справедливость".

Также читайте: Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР за решение о ее удалении с заседаний