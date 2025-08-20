РУС
Новости Отстранения Безуглой от заседаний ВР
1 743 16

Регламентный комитет предлагает отстранить Безуглую за оскорбления в адрес погибшего в ДТП нардепа "Голоса" Рущишина, - Устинова

Устинова о Безуглой

Решение Регламентного комитета Верховной Рады об отстранении от заседаний нардепа Марьяны Безуглой связано с ее оскорбительными высказываниями в адрес погибшего в ДТП народного депутата фракции "Голос" Ярослава Рущишина.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в 10:00 первым вопросом будут рассматривать отстранение Марьяны Безуглой от заседаний на 2 дня. Она, конечно, не пишет об этом в своих постах, но первоочередным поводом для этого стало то, как она облила грязью светлого человека Ярослава Рущишина. После его смерти.

Марьяну просили просто извиниться перед покойным Славиком и его семьей. Потому что это неправильно. Марьяна сказала, что сделает это, взяла слово с трибуны - иииииии.... снова решила хайпануть и с трибуны Верховнои Рады в очередной раз сегодня облила его дерьмом. Соврав всем, что берет слово, чтобы извиниться. После этого именно Регламентный комитет собрался и принял решение отстранить ее от 2 дней работы", - написала Устинова в фейсбуке.

Нардеп считает, что голосование за отстранение Безуглой станет для депутатов "тестом на человечность и справедливость".

Также читайте: Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР за решение о ее удалении с заседаний

Автор: 

ВР (29386) Устинова Александра (112) Рущишин Ярослав (4) Безуглая Марьяна (304)
+4
- Вибачте, може вашій жінці варто пройти психокорекцію, зробити пластичну операцію, змінити стиль одягу? Правда, це коштуватиме...
- Пхе! Я домовився лише за пляшку горілки: її сьодні ввечері просто приріжуть нагуй! (с)
показать весь комментарий
20.08.2025 22:54 Ответить
+4
показать весь комментарий
20.08.2025 23:04 Ответить
+4
Москалику, ти дебіл кончений! Рущишин нормальним чуваком був, рокером. Із мертвечуком боровся ще 20 років тому, за що проти нього кримінальну справу при Кучмі порушили. Дав путівку в життя Океану Ельзи, був продюсером Мертового півня... Тому краще закрий їбло!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:06 Ответить
Комментировать
Абалдєть. Ця потвора на мертвих плює. Щоб тобі язика від няло
показать весь комментарий
20.08.2025 22:55 Ответить
А вот здесь Марьяша проявила себя с лучшей стороны,харлейщик из непонятной партии заслужил получить порцию справедливых замечаний,его семья тоже.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:55 Ответить
Москалику, ти дебіл кончений! Рущишин нормальним чуваком був, рокером. Із мертвечуком боровся ще 20 років тому, за що проти нього кримінальну справу при Кучмі порушили. Дав путівку в життя Океану Ельзи, був продюсером Мертового півня... Тому краще закрий їбло!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:06 Ответить
Тут інше. І безугла, і цей чувачок навмисно провокують ситуацію, щоб всі обговорювали саме безуглу, а не завтрашнє голосування за " шйхраство із запровадження легального інструменту виведення із під кримінальної відповідальності Чернишова, Міндіча, а у подальшому будь- кого, хто буде красти на общак Зе.
В ОПі вкидують, нарід ведецця, що ОПі і і потрібно...
показать весь комментарий
20.08.2025 23:14 Ответить
Чудовий допис!!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:26 Ответить
звісно, ніякої користі від обговорень безуглої яке вона лайно нема. ...але це як моральне очищення
показать весь комментарий
20.08.2025 23:31 Ответить
2004 - довірена особа Ющенка на виборах, 2019 - довірена особа Порошенка
показать весь комментарий
20.08.2025 23:07 Ответить
Зкиньтеся і прибийте її десь у провулку. Це буде недорого враховуючи що вона за потвора
показать весь комментарий
20.08.2025 23:01 Ответить
А скільки депутатів присутні на сасіданнях, чи у більшості жнива на закордонних ділянках?
показать весь комментарий
20.08.2025 23:04 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 23:04 Ответить
Нечувано жорстоке покарання - 2 дні "прогулів".
показать весь комментарий
20.08.2025 23:05 Ответить
Ще й зарплату отримає і премію за 2 дні що мовчала!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:35 Ответить
яким ще "брудом"? Якого іглесіаса писати єзоповою мовою?
показать весь комментарий
20.08.2025 23:07 Ответить
Яка пекельно-важка робота в стінах ВР на 4 році повномасштабки, який масштаб особистостей і проблем. НЕЧУВАНО!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:31 Ответить
 
 