10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили, - Гончаренко
10 депутатів "Слуги народу" запізнилися на 5 хвилин на зустріч із президентом Володимиром Зеленським і їх не пустили туди взагалі.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що вчора Зеленський зустрівся зі Слугами.
"Загалом зустріч була ні про що. І найцікавіше, що відбулося там - запізнення 10 депутатів", - стверджує нардеп.
За його словами, запізнювались вони з поважних причин та бігли на зустріч і намагалися встигнути.
"А їх не пускали, позабирали телефони, думали чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси в Раді, які потрібні щоб проводити закони. Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів", - резюмує Гончаренко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".
і парламентсько президентській республіці!!!!
далі, такий раздрай неможливий!
або президентська, і вся повнота влади на президенті, котрого обирають громадяни!!!! або парламентська де країною керує коаліційний прем'єр!!!!!
А так, зборище всілякої швалі...новіє літца, ****...
Це пипець!
А на "торпеду" в задньому проході не перевіряли?!