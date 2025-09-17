10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили, - Гончаренко

10 депутатів "Слуги народу" запізнилися на 5 хвилин на зустріч із президентом Володимиром Зеленським і їх не пустили туди взагалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора Зеленський зустрівся зі Слугами.

"Загалом зустріч була ні про що. І найцікавіше, що відбулося там - запізнення 10 депутатів", - стверджує нардеп.

За його словами, запізнювались вони з поважних причин та бігли на зустріч і намагалися встигнути.

"А їх не пускали, позабирали телефони, думали чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси в Раді, які потрібні щоб проводити закони. Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів", - резюмує Гончаренко.

