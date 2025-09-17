УКР
Новини Засідання фракції Слуга народу
4 055 27

10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили, - Гончаренко

Слуга народу

10 депутатів "Слуги народу" запізнилися на 5 хвилин на зустріч із президентом Володимиром Зеленським і їх не пустили туди взагалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора Зеленський зустрівся зі Слугами.

"Загалом зустріч була ні про що. І найцікавіше, що відбулося там - запізнення 10 депутатів", - стверджує нардеп.

Також читайте: "Слуги народу" підтримали Безуглу та зберегли її повноваження

За його словами, запізнювались вони з поважних причин та бігли на зустріч і намагалися встигнути.

"А їх не пускали, позабирали телефони, думали чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси в Раді, які потрібні щоб проводити закони. Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів", - резюмує Гончаренко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) Гончаренко Олексій (497) Слуга народу (2852)
+13
Ніззя на аудиненнцію запізнюватися.Неповага до царя.Ще б випороти
17.09.2025 08:47 Відповісти
17.09.2025 08:47 Відповісти
+10
Хай дякують, що не розстріляли.
17.09.2025 08:48 Відповісти
17.09.2025 08:48 Відповісти
+7
Не пустили....на врок, і двойку поставили. і нєуд в чверті
17.09.2025 08:56 Відповісти
17.09.2025 08:56 Відповісти
Коментувати
17.09.2025 08:47 Відповісти
17.09.2025 08:48 Відповісти
Ці 10 слуг - латентні путіністи! Беруть приклад зі свого ідола - завжди запізнуватися...
17.09.2025 08:53 Відповісти
17.09.2025 08:53 Відповісти
Запідозрили їх,що проходили інструктаж в другому місці.Доступ до тіла найвеличнішого було заборонено.
17.09.2025 08:53 Відповісти
17.09.2025 08:53 Відповісти
17.09.2025 08:54 Відповісти
17.09.2025 08:54 Відповісти
Самий "цирк" в тому, що в оригіналі твору "Слуга народу", закінчення "трагічне" для головного героя... Його арештовує міліція... Те ж саме "карячиться" і нашому "Блазню"...
17.09.2025 09:11 Відповісти
17.09.2025 09:11 Відповісти
увесь покритий брнзою, цілковито увесь
17.09.2025 08:56 Відповісти
17.09.2025 08:56 Відповісти
Боюсь запитати, це кобзон у молодості?
17.09.2025 09:09 Відповісти
17.09.2025 09:09 Відповісти
17.09.2025 08:56 Відповісти
і в куток поставили!
17.09.2025 09:00 Відповісти
17.09.2025 09:00 Відповісти
...на гречку, яку самі і спистили
17.09.2025 10:10 Відповісти
17.09.2025 10:10 Відповісти
Культ лічності , епт..
17.09.2025 08:56 Відповісти
17.09.2025 08:56 Відповісти
17.09.2025 08:58 Відповісти
17.09.2025 08:58 Відповісти
ось тому ми і живемо у повній сраці, останні 34 роки, бо плазуючі холую з верховної ради, чекають чітких настанов та орієнтирів.
і парламентсько президентській республіці!!!!
далі, такий раздрай неможливий!
або президентська, і вся повнота влади на президенті, котрого обирають громадяни!!!! або парламентська де країною керує коаліційний прем'єр!!!!!
17.09.2025 09:15 Відповісти
17.09.2025 09:15 Відповісти
«другим не повадно будет и поделом им, распоясались.»
17.09.2025 08:58 Відповісти
17.09.2025 08:58 Відповісти
"загалом зустріч була нікого з кагалом."
17.09.2025 08:58 Відповісти
17.09.2025 08:58 Відповісти
Вождь проводив інкасацію .
17.09.2025 09:00 Відповісти
17.09.2025 09:00 Відповісти
Потрібно зменшувати депутатів - була Україна з 52 млн нас - тепер в два рази менше - 200 депутатів хватить з головою
17.09.2025 09:03 Відповісти
17.09.2025 09:03 Відповісти
Де ти набереш 200 фотографів та манікюрниць?
17.09.2025 09:20 Відповісти
17.09.2025 09:20 Відповісти
Совок з генсеками, парторгами, карацупами й ворогами народу.
17.09.2025 09:04 Відповісти
17.09.2025 09:04 Відповісти
Який совок? які генсеки з парторгами? То зборище навіть на злодійський сходняк не тягне!
А так, зборище всілякої швалі...новіє літца, ****...
17.09.2025 09:12 Відповісти
17.09.2025 09:12 Відповісти
Лиця нові, а в головах совок. Причому не тільки у "верхах")
17.09.2025 09:14 Відповісти
17.09.2025 09:14 Відповісти
Вава стратег ! До нього зараз черга подвоїлась. Кому цей брехливий , злодійкуватий, прострочений,мстивий і закацаплений наркет потрібен.
17.09.2025 09:08 Відповісти
17.09.2025 09:08 Відповісти
Повезло, при товарище Сталине вообще бы расстреляли...
17.09.2025 09:13 Відповісти
17.09.2025 09:13 Відповісти
Покарали б їх вже через Попенгаген і потому. Хто там у них екзикутор? Коля Котлета?
17.09.2025 09:15 Відповісти
17.09.2025 09:15 Відповісти
Забрали телефони...
Це пипець!
А на "торпеду" в задньому проході не перевіряли?!
17.09.2025 09:51 Відповісти
17.09.2025 09:51 Відповісти
 
 