УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11379 відвідувачів онлайн
Новини Засідання фракції Слуга народу
3 088 35

На зустріч із Зеленським прийшла лише половина фракції "Слуга народу", - Богуцька

слуга народу

16 вересня 2025 року на зустріч фракції "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським прийшла в кращому випадку половина депутатів фракції.

Про це нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька написала у фейсбуку, коментуючи вчорашню зустріч Зеленського із фракцією "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "вечір з Президентом" був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів.

"Інші були або про одне й те ж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити", - пише нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський" - "слуга народу" Богуцька

Також вона розповіла, що зустріч багато "слуг народу" проігнорували.

"Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку - половина фракції. Тобто. В депутатів, що не прийшли, питань до Зеленського нема, а претензії про "недостатню комунікацію" є. Чесно кажучи, як фракція, ми маємо (навіть якщо стомилися) розуміти, як стомився Президент, в якого графік роботи не передбачає вихідних, відпочинку, іноді навіть спілкування з родиною", - додала Богуцька.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що 10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили.

Богуцька скрін
Богуцька скрін

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) Богуцька Ліза (69) Слуга народу (2852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Де Ви побачили короля? Обикновений брехун і совок, який навчився читати тексти ворогів України і корчити із себе патріота. Воно ненавидить Україну.
показати весь коментар
17.09.2025 09:33 Відповісти
+11
Утомленные солнцем!...
Падлюки!
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
+10
Король то голий!
показати весь коментар
17.09.2025 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І навіщо така ВР потрібна???
показати весь коментар
17.09.2025 09:26 Відповісти
Утомленные солнцем!...
Падлюки!
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
«Служки» з недофракції приблуд95, добре знають, що і як, саме вони з 2019 року, в «ТУРБОРЕЖИМІ», з разумковим/стефанчуком-зеленським, нагадили для Українців та України, що призвело саме їх діяльностю до смертей та крові Українців!! Каса, уже перед ними!!
показати весь коментар
17.09.2025 10:31 Відповісти
Король то голий!
показати весь коментар
17.09.2025 09:28 Відповісти
Де Ви побачили короля? Обикновений брехун і совок, який навчився читати тексти ворогів України і корчити із себе патріота. Воно ненавидить Україну.
показати весь коментар
17.09.2025 09:33 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:36 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:38 Відповісти
Схожий на оригінал, такаж дебільна посмішка " зделаем іх вместе", неголенісь чмогевари. Дійсно віслюк чи навіть алтайський сайгак.
показати весь коментар
17.09.2025 10:20 Відповісти
16 вересня 2025 року на зустріч фракції "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським прийшла в кращому випадку половина депутатів фракції. ((( "зезедент" зробив "найбільше",.та на стільки багато, що більша половина його "слуг" забила...на зустріч з ним....
показати весь коментар
17.09.2025 09:29 Відповісти
Зрозумів що сказав?
Що таке "більша половина"?
Тоді виходить є і менша половина? І ці половини, за визначенням слова "половина", рівні між собою?
показати весь коментар
17.09.2025 09:44 Відповісти
в "більшу половину" входять ті, котрі прийшли , але теж "забили" .Зрозумів???
показати весь коментар
17.09.2025 09:47 Відповісти
Я тобі про математичні терміни.
ПОЛОВИНА, и, ж. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD Одна з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85 двох https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рівних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 частин https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь.
Як може бути більша і менша половини?
Зрозумів, чи ні?
показати весь коментар
17.09.2025 09:56 Відповісти
Богуцька:
- Они называли тебя земляным червяком!
- Так они называли меня жёлтой рыбой?
- Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Они называли меня пятнистой лягушкой?
- Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
показати весь коментар
17.09.2025 09:30 Відповісти
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
Мабуть щури щось знають.
показати весь коментар
17.09.2025 09:31 Відповісти
потужний вже не в авторитеті???або частина найрозумніша і таки здогадується до якої жопи тягне їх ,,лідор,,
показати весь коментар
17.09.2025 09:34 Відповісти
Не знаю: чи плакати чи сміятися...
показати весь коментар
17.09.2025 09:37 Відповісти
Потужність впала
показати весь коментар
17.09.2025 09:39 Відповісти
Обвисла, на очах Світу….
показати весь коментар
17.09.2025 10:33 Відповісти
«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України".

Блаблободимир Зеленський
21 травня 2019 року...

Опитування Центру Розумкова: у квітні 2019 рівень довіри до Верховної Ради - 12%;
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2025 "Повністю довіряє ВР" - 1,9%.

ВоВа!
Шо з арифметикой?!
показати весь коментар
17.09.2025 09:43 Відповісти
І що? Голосуватимуть все-одно як їм скажуть.
показати весь коментар
17.09.2025 09:45 Відповісти
Даже слуги поняли , что он пустое место.
показати весь коментар
17.09.2025 09:45 Відповісти
В навіщо вони взагалі прийшли ?
показати весь коментар
17.09.2025 09:48 Відповісти
навідь зеушльопки не поважають 4мо
показати весь коментар
17.09.2025 09:54 Відповісти
Ці то знають, хто насправді рулить, а хто бутафорія на фоні хромакей
показати весь коментар
17.09.2025 09:56 Відповісти
Куницький не приходив часом ?
показати весь коментар
17.09.2025 09:56 Відповісти
С каким ************, каштантилипацай. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.09.2025 09:59 Відповісти
Это не имеет никакого значения, Слуга Народа, это клеймо которое уже не отмыть...
показати весь коментар
17.09.2025 10:02 Відповісти
Пацюкт зрозуміли, що з награбованим потрібно буде бігти один наперед одного.
показати весь коментар
17.09.2025 10:02 Відповісти
або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити
показати весь коментар
17.09.2025 10:11 Відповісти
Поки шукала пост з де Голлем, ви вже процитували інтелектуального інваліда.
показати весь коментар
17.09.2025 10:15 Відповісти
або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити",

показати весь коментар
17.09.2025 10:13 Відповісти
Богуцька спочатку втече в свій рідний Крим, а потім в Сизрань, коли владу в Криму отримають кримські татари за допомогою Ердогана
показати весь коментар
17.09.2025 10:22 Відповісти
Подруга питає, а що, zeлена богуцька вже відсиділа строк за вбивство людини?
показати весь коментар
17.09.2025 10:30 Відповісти
???
показати весь коментар
17.09.2025 10:33 Відповісти
 
 