На зустріч із Зеленським прийшла лише половина фракції "Слуга народу", - Богуцька

16 вересня 2025 року на зустріч фракції "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським прийшла в кращому випадку половина депутатів фракції.

Про це нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька написала у фейсбуку, коментуючи вчорашню зустріч Зеленського із фракцією "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "вечір з Президентом" був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів.

"Інші були або про одне й те ж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити", - пише нардепка.

Також вона розповіла, що зустріч багато "слуг народу" проігнорували.

"Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку - половина фракції. Тобто. В депутатів, що не прийшли, питань до Зеленського нема, а претензії про "недостатню комунікацію" є. Чесно кажучи, як фракція, ми маємо (навіть якщо стомилися) розуміти, як стомився Президент, в якого графік роботи не передбачає вихідних, відпочинку, іноді навіть спілкування з родиною", - додала Богуцька.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що 10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили.



