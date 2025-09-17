На зустріч із Зеленським прийшла лише половина фракції "Слуга народу", - Богуцька
16 вересня 2025 року на зустріч фракції "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським прийшла в кращому випадку половина депутатів фракції.
Про це нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька написала у фейсбуку, коментуючи вчорашню зустріч Зеленського із фракцією "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, "вечір з Президентом" був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів.
"Інші були або про одне й те ж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити", - пише нардепка.
Також вона розповіла, що зустріч багато "слуг народу" проігнорували.
"Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку - половина фракції. Тобто. В депутатів, що не прийшли, питань до Зеленського нема, а претензії про "недостатню комунікацію" є. Чесно кажучи, як фракція, ми маємо (навіть якщо стомилися) розуміти, як стомився Президент, в якого графік роботи не передбачає вихідних, відпочинку, іноді навіть спілкування з родиною", - додала Богуцька.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що 10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили.
Падлюки!
Що таке "більша половина"?
Тоді виходить є і менша половина? І ці половини, за визначенням слова "половина", рівні між собою?
ПОЛОВИНА, и, ж. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD Одна з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85 двох https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рівних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 частин https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь.
Як може бути більша і менша половини?
Зрозумів, чи ні?
Блаблободимир Зеленський
21 травня 2019 року...
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2019 рівень довіри до Верховної Ради - 12%;
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2025 "Повністю довіряє ВР" - 1,9%.
ВоВа!
Шо з арифметикой?!