Зеленский: Я готов уйти с должности, но после завершения войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности после завершения войны в Украине.
Об этом глава государства заявил в интервью AXIOS, передает Цензор.НЕТ.
Зе словам Зеленского, его цель - завершить войну, а не продолжать баллотироваться.
Также, пишет издание, президент пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.
Зеленский отметил, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины создают определенные трудности. Но он считает, что выборы возможны.
Издание Politico ранее информировало, что Зеленский заявил "слугам народа" о намерении баллотироваться на следующих выборах.
тепер ось це...
Але добре , що ЛІДОР сказав , що не піде з крісла Президента до закінчення війни. Тепер всі, у кого ще є чим думати , дізнались - хто в Україні головний прихильник нескінченої війни на виснаження Неньки , що й потрібно Путлу Поганому, бо в війні на виснаження перемагає той , в кого більше ресурси.
Але ЛІДОРА доля Ненькі не цікавить ... для шоумена головне - слава та гроші , а саме тільки під час нескінченої війни у НЬОГО є статус Незламного та Потужного ЛІДОРА , який борется зі світовим ЗЛОМ ... подивився на світлини ЛІДОРА в Нью-Йорку - який задоволений ЛІДОР та його свита на світлинах з поважними політичними панами , все у НЬОГО добре ... людина просто насолоджується своїм статусом під час цієї війни, а як війна скінчиться ( заморозиться ) - то буде така печаль для ЛІДОРА , бо статус Незламного та Потужного втрачається і починаються розбірки з НИМ та ЗЕоточенням - а як така війна сталася та с такими катастрофічними наслідками , а ще слідчі запитають - що там с закордонними рахунками та нерухомість ЛІДОРА та ЗЕшмурдяка , які з'явилися під час війни ?!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх українців: "Голосуйте за мене!"
🤭😀😆😂
Його дєд з бабкою цілували фото сраліна.
Тато з мамою цілували фото Брежнєва.
А він цілує фото найвеличнішого під🤬ра **********.😆
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.
P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
Хоча і "баланду" комусь їсти треба.
- война до пабєдного конца!
Ми тебе вже давно зрозуміли.
Тебе вже пару років нах🤬уй посилають, а ти тримаєшся руками і зубами за крісло.
Пи🤬бол!!!
Чи ти "по-багатому", таксуєш на Ланосі?😂