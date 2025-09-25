Зеленский: Я готов уйти с должности, но после завершения войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности после завершения войны в Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью AXIOS, передает Цензор.НЕТ.

Зе словам Зеленского, его цель - завершить войну, а не продолжать баллотироваться.

Также, пишет издание, президент пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Зеленский отметил, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины создают определенные трудности. Но он считает, что выборы возможны.

Издание Politico ранее информировало, что Зеленский заявил "слугам народа" о намерении баллотироваться на следующих выборах.

