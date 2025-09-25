РУС
Зеленский: Я готов уйти с должности, но после завершения войны

Зеленский готов покинуть пост и провести выборы

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности после завершения войны в Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью AXIOS, передает Цензор.НЕТ.

Зе словам Зеленского, его цель - завершить войну, а не продолжать баллотироваться.

Также, пишет издание, президент пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Зеленский отметил, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины создают определенные трудности. Но он считает, что выборы возможны.

Издание Politico ранее информировало, что Зеленский заявил "слугам народа" о намерении баллотироваться на следующих выборах.

Читайте: Зеленский о выборах в Украине: Мы готовы, когда будет прекращение огня

Автор: 

выборы (24791) Зеленский Владимир (22025)
Топ комментарии
+34
- Тому війну ми не закінчимо!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
25.09.2025 12:23 Ответить
+32
2020: якщо не зможу закінчити війну я піду.
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.

P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
25.09.2025 12:25 Ответить
+27
за шашлики на травнені ми вже чули...
тепер ось це...
25.09.2025 12:21 Ответить
за шашлики на травнені ми вже чули...
тепер ось це...
25.09.2025 12:21 Ответить
ВОНО вже навесні 2019 році обіцяло піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , на якій дуже "заробляв" Папєрєднік, який ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах МАЦА-ТВ , коли вони впарювали квартало-серіало обдовбаній біомасі оце НЕПОРОЗУМІННЯ ) ... зараз дуже смішно виглядає та "війна" на фоні ниньошньої війни.

Але добре , що ЛІДОР сказав , що не піде з крісла Президента до закінчення війни. Тепер всі, у кого ще є чим думати , дізнались - хто в Україні головний прихильник нескінченої війни на виснаження Неньки , що й потрібно Путлу Поганому, бо в війні на виснаження перемагає той , в кого більше ресурси.

Але ЛІДОРА доля Ненькі не цікавить ... для шоумена головне - слава та гроші , а саме тільки під час нескінченої війни у НЬОГО є статус Незламного та Потужного ЛІДОРА , який борется зі світовим ЗЛОМ ... подивився на світлини ЛІДОРА в Нью-Йорку - який задоволений ЛІДОР та його свита на світлинах з поважними політичними панами , все у НЬОГО добре ... людина просто насолоджується своїм статусом під час цієї війни, а як війна скінчиться ( заморозиться ) - то буде така печаль для ЛІДОРА , бо статус Незламного та Потужного втрачається і починаються розбірки з НИМ та ЗЕоточенням - а як така війна сталася та с такими катастрофічними наслідками , а ще слідчі запитають - що там с закордонними рахунками та нерухомість ЛІДОРА та ЗЕшмурдяка , які з'явилися під час війни ?!
25.09.2025 13:04 Ответить
Я готовий за рибу - але гроші
25.09.2025 12:22 Ответить
А єрмак,татіров,міндіч?
25.09.2025 12:22 Ответить
умови не потрібно ставити. йди як найскоріше.
25.09.2025 12:23 Ответить
Він повинен йти тільки до буцегарні.... Пожиттєво...
25.09.2025 13:00 Ответить
Це вже було сказано. Кидай вже тирити з дерьмаком! Мало натирили, ще треба?
25.09.2025 13:03 Ответить
- Тому війну ми не закінчимо!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
25.09.2025 12:23 Ответить
ти Ви шо. Він же Найвеличніший Боневтік Перший!
25.09.2025 12:25 Ответить
Якісь смутні підозри закрадаються, що всі численні про*оби влади у тилу, у постачанні, у стратегічному плануванні на полі бою насправді про*обами не є, а є спланованими діями, щоб залишитися при владі.
25.09.2025 12:29 Ответить
"Безпринципне брехливе чмо." - у нас інших і не було при владі...
25.09.2025 12:38 Ответить
🙃Ви добре дивилися, Пупкін?
25.09.2025 13:06 Ответить
Зеленський: Я готовий піти з посади, але після завершення війни.
Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх українців: "Голосуйте за мене!"
🤭😀😆😂
25.09.2025 13:27 Ответить
НЕ ГОТОВИЙ.
25.09.2025 12:24 Ответить
"Готовий піти з посади" ≠ "піду з посади".
25.09.2025 12:24 Ответить
БРЕШЕ!... як завжди.
25.09.2025 12:25 Ответить
25.09.2025 12:25 Ответить
Молодець, отримай рошенку!
25.09.2025 12:35 Ответить
Як на смак срака зє? Краще рошенки?
25.09.2025 13:01 Ответить
А він не може зараз відповісти, бо зайнятий.
Його дєд з бабкою цілували фото сраліна.
Тато з мамою цілували фото Брежнєва.
А він цілує фото найвеличнішого під🤬ра **********.😆
25.09.2025 13:46 Ответить
дай мені нямням
25.09.2025 13:02 Ответить
Жуй своє зелайно і не гавкай.
25.09.2025 13:14 Ответить
віддай рошенку зелеобнутий! ти жери чачлики в ялтах доойобе!
25.09.2025 13:24 Ответить
То шоколад краще ж вонючого лайна Чи ти любиш лайно7
25.09.2025 13:33 Ответить
Мале )(уйло домовиться з великим )(уйлом, щоб підтримувати пожежу війни в перманентному стані - свого роду "договорітбся гдє-то по - сєрєдінє" і цьому є профіт і другому.
25.09.2025 12:25 Ответить
2020: якщо не зможу закінчити війну я піду.
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.

P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
25.09.2025 12:25 Ответить
Отлично сказано!!!
25.09.2025 13:46 Ответить
Что значит готов уйти? Тут нужен более развёрнутый ответ.
25.09.2025 12:29 Ответить
Де ти взялося?
25.09.2025 12:29 Ответить
Приблизно перекладаю на загальнолюдську: "Я не допущу закінчення цієї війни, щоб не втратити владу і не відповідати за численні скоєні злочини".
25.09.2025 12:30 Ответить
Зеля і всі ці зелєміндічі самі не підуть, присмокталося і ще й умови ставить. Тільки з м'ясом і кров'ю, або дихлофосом..
25.09.2025 12:30 Ответить
Він сам знає що завдяки йому залишилося часу та ресурсів зовсім мало.
25.09.2025 12:32 Ответить
зехудобики нагадайте будь ласка обіцянку вашого ганебного,безмозкого,самогубчого вибору про " якщо я не зможу завершити війну".
25.09.2025 12:32 Ответить
Та як ми без тебе zEНЕРАЛІСУМУС ти наш "ненаглядний" ???
Хоча і "баланду" комусь їсти треба.
25.09.2025 12:33 Ответить
а твої депутати кажуть інше)) десь хтось бреше
25.09.2025 12:37 Ответить
висновок 1
- война до пабєдного конца!
25.09.2025 12:38 Ответить
Зуб даєш?
25.09.2025 12:39 Ответить
вот поэтому ты и войну не заканчиваешь, каждый день потеря людей и территорий и что, пока все не сдадим и всех не убьют?
25.09.2025 12:44 Ответить
Та ні,не просто підти, а кримінальне провадження за злочинну недбалість халатність за ігнорування підготовки до війни,за південь,за Маріуполь,за "Азов" і інше.
25.09.2025 12:45 Ответить
3б14здло
25.09.2025 12:46 Ответить
2019 - якщо не закінчу війну за свій термін то піду.... 2025 - піду після закінчення війни, хоча термін вже сплив у травні 2024... Тож війна триватиме безкінечно, бо ***** цей покидьок у якого вся влада в руках, вигідний, бо нищить Україну з середини безкарно та безальтернативно, хитродупо прикриваючись війною. Суспільство закрило очі на те, що воно навмисно не звернулося до Конституційного суду щоб той дозволив подовжити термін його президентства, бо знав, що Конституційний суд в тому складі який був на кінець 2023-початок 2024, навряд чи на це пійшов, тож зелені щурі зробили морду кірпічіком і просто тупо сидять при владі далі, а рішення Конституційного суду немає досі.
25.09.2025 12:52 Ответить
...тому війна триватиме ще довго.
Ми тебе вже давно зрозуміли.
25.09.2025 12:52 Ответить
"... тому війна НІКОЛИ не закінчиться..."
25.09.2025 12:52 Ответить
Закінчится дуже швидко після закінченя зє,політичного або фізичного - неважливо.
25.09.2025 13:06 Ответить
Вибори? Чи ще почекаємо?
25.09.2025 13:16 Ответить
Просрочений 🤡 виліз!
Тебе вже пару років нах🤬уй посилають, а ти тримаєшся руками і зубами за крісло.
Пи🤬бол!!!
25.09.2025 12:54 Ответить
напиши це твоєму хозяіну ***** в.в. а ми тут з зельцем без тебе гнида розберемось
25.09.2025 13:27 Ответить
Ти вже відвіз замовлену їжу і чекаєш на нове замовлення?😉
Чи ти "по-багатому", таксуєш на Ланосі?😂
25.09.2025 13:39 Ответить
на зону, со всей своей швалью, тебя просто обязано СБУ отправить
25.09.2025 12:57 Ответить
Це або війна не закінчиться, або Зе бреше.
25.09.2025 13:05 Ответить
Чем раньше,тем быстрее война закончится.
25.09.2025 13:08 Ответить
Так у ***** скота ще на 28 років війни, можливо заради України краще піти у відставку (перешкод немає)і нехай Залужний як людина з найвищою довірою доведе справу до кінця , щасливого кінця для України
25.09.2025 13:09 Ответить
25.09.2025 13:10 Ответить
зеЛайно може бути послане тількі на йух,це єдине для чого ця брехлива,нікчема може бути корисною.
25.09.2025 13:18 Ответить
НАХ🤬УЙ !!!
25.09.2025 13:41 Ответить
Отже, ця війна надовго.
25.09.2025 13:12 Ответить
воно вже , як путлєр говорить.
25.09.2025 13:14 Ответить
Аби швидше і Гетьманцева з собою забрав.
25.09.2025 13:41 Ответить
 
 