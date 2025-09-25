РУС
Если РФ не остановит войну, то ее чиновники должны искать для себя ближайшее бомбоубежище, - Зеленский

Трамп дал добро на ответные удары по России. Что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Об этом он сказал в интервью AXIOS, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что обратился к Трампу с одной конкретной просьбой во время встречи во вторник. По его словам, новая система вооружения заставит Путина сесть за стол переговоров.

Глава государства сказал, что назовет эту систему, но только не на камеру.

Трамп, отметил Зеленский, сказал ему: "Мы над этим будем работать".

Президент подчеркнул, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы - не террористы". Но он намекнул на центры российской власти, такие как Кремль.

Также читайте: Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL

"Они (кремлевские чиновники. - Ред.) должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они атакуют нас, мы им ответим", - сказал Зеленский.

Также глава государства сказал, что Трамп поддерживает идею ответных ударов по России: "Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике".

То же самое Трамп сказал о предприятиях, изготавливающих БПЛА или ракеты.

Читайте также: Трамп "довольно эмоционально" относится к вопросу войны в Украине, - Песков

Зеленский Владимир (22025) кремль (740) россия (97355) война в Украине (6271)
Топ комментарии
+11
потужний мамирімин погрожувач
25.09.2025 12:32 Ответить
+10
А вже була відповідь за КАБи на Запоріжжя, ракети на Дніпро, Миколаїв, Харків..? А за ГОнчарівське хто відповість, ******..?
25.09.2025 12:33 Ответить
+9
Бла Бла Бла.....
25.09.2025 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США вже надали дозвіл бити їхньою зброєю по **********?
хоча б атакамсами та хаймерсами?
25.09.2025 12:32 Ответить
Бла Бла Бла.....
25.09.2025 12:32 Ответить
бпла бпла бпла
25.09.2025 12:34 Ответить
потужний мамирімин погрожувач
25.09.2025 12:32 Ответить
А вже була відповідь за КАБи на Запоріжжя, ракети на Дніпро, Миколаїв, Харків..? А за ГОнчарівське хто відповість, ******..?
25.09.2025 12:33 Ответить
Відповідей не буде, бо порушувати комфорт рассіан клоуни не можуть.
25.09.2025 12:36 Ответить
Головне, щр українцям під час обстрілів не потрібно шукати бомбосховища, бо їх все одно немає.
25.09.2025 12:33 Ответить
Відчувається рука Литвина))).
25.09.2025 12:33 Ответить
А що станется? Невже шашлики полетять чи асфальт?
25.09.2025 12:33 Ответить
Беріть вище! Піаніно з запісюненими клавішами!
25.09.2025 12:35 Ответить
фламіндічі
25.09.2025 12:36 Ответить
👍
25.09.2025 13:15 Ответить
фламіндери
25.09.2025 13:20 Ответить
Налякаа їжака своєю сракою.
Нажаль.
25.09.2025 12:34 Ответить
А хіба бувають Зєльонкіни без понтів?
25.09.2025 12:37 Ответить
ЯПідстолом
25.09.2025 12:37 Ответить
Трамп слів на вітер не кидає, далі буде ...
25.09.2025 12:38 Ответить
це за 24 години мова?
25.09.2025 12:39 Ответить
вчорашня заява
25.09.2025 12:40 Ответить
Невже на рубльовку полетить? А як же ж мешканці Конче Заспи? 🤣
25.09.2025 12:39 Ответить
видно пуйло сильно дістав Трампа
25.09.2025 12:39 Ответить
Это если у нас есть чем... что мешает, например, уже сейчас разбомбить какой ни будь военный завод, например в Елабуге, и тем самым подтвердить существование Фламинго, чего ждете, божественного знамения или отмашки сверху...
25.09.2025 12:43 Ответить
Чим, Вова? Чим ти зібрався бити рос.чиновників? Тим, чи ти грав на роялі?
Середина ЧЕТВЕРТОГО року ТВОЄЇ війни -- і ось маємо потужні здобутки: https://www.youtube.com/watch?v=_HpajejHpSY Друг Зеленского распилил миллионы на ракете которую толком и не видели! Фламинго- фейк? / 5 КОЛОНКА
25.09.2025 12:49 Ответить
Та не пи...ди - ти персонально цітуєш свого настаника х...ла, на кого ця побрихенька розрахована - та звісно на зелених падлюк-виборців - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
25.09.2025 13:02 Ответить
Хто заважає їх вбивати за допомогою пострілу , без бомбосховищ?
25.09.2025 13:06 Ответить
Коли Зеленський робив цю заяву, то сидів на "корточках", як заведено в квартальній дипломатії😆
25.09.2025 13:08 Ответить
Як він мяко переклав відповідальність за власну безпорадність на Трампа.
25.09.2025 13:14 Ответить
Буде прикольно якщо Зеленський почне вбивати кацапських чиновників. Єврейська кров не вода.
25.09.2025 13:16 Ответить
Відосіками а чи як? Бо ж на Фламінго рожевої фарби бракує... Про якісь там Нептуни, Вільхи чи Громи вже й забули. Лише Фламінго, але без рожевої фарби ніяк...
25.09.2025 13:26 Ответить
Сказали Фламінго полетять в грудні.
25.09.2025 13:31 Ответить
Та які флмінго в грудні?! Зима, мороз. Та й рожевої фарби бракує...
25.09.2025 13:37 Ответить
 
 