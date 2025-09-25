Если РФ не остановит войну, то ее чиновники должны искать для себя ближайшее бомбоубежище, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Об этом он сказал в интервью AXIOS, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что обратился к Трампу с одной конкретной просьбой во время встречи во вторник. По его словам, новая система вооружения заставит Путина сесть за стол переговоров.

Глава государства сказал, что назовет эту систему, но только не на камеру.

Трамп, отметил Зеленский, сказал ему: "Мы над этим будем работать".

Президент подчеркнул, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы - не террористы". Но он намекнул на центры российской власти, такие как Кремль.

Также читайте: Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL

"Они (кремлевские чиновники. - Ред.) должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они атакуют нас, мы им ответим", - сказал Зеленский.

Также глава государства сказал, что Трамп поддерживает идею ответных ударов по России: "Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике".

То же самое Трамп сказал о предприятиях, изготавливающих БПЛА или ракеты.

Читайте также: Трамп "довольно эмоционально" относится к вопросу войны в Украине, - Песков