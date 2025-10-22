РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9966 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Требования РФ относительно прекращения огня
4 021 17

Путину уже пообещали Покровск и Купянск. РФ будет продолжать войну против Украины, - росСМИ

Россия готовит наступление на Покровск и Купянск и не хочет переговоров

В Кремле решили продолжать полномасштабную войну против Украины и не ожидают прогресса в переговорном процессе. Российские генералы уже пообещали диктатору Владимиру Путину захватить Купянск и Покровск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.

Кремль будет затягивать мирные переговоры

По словам одного из чиновников, близкого к Кремлю, Россия не удовлетворена предложением президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в Украине по линии боевого соприкосновения.

Глава Кремля Путин не намерен завершать войну на нынешней линии разграничения и планирует затягивать мирные переговоры для улучшения позиций российской армии, пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль заявил, что многие жители Одессы и Николаева "хотели бы связать свою судьбу" с Россией

В Кремле не хотят встречаться с Зеленским

"Требования Москвы не удовлетворены, сейчас останавливаться - это значит получить те же риски и вернуться к исходным условиям, только войска еще и восстановят силы", - заявил собеседник росСМИ.

Кроме того, Путин не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания каких-либо соглашений.

Собеседник издания утверждает: в Москве "не испугались" угроз поставок ракет "Томагавк" и готовы продолжать войну, "изматывая Запад", уставший от роста расходов на Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, - Зеленский

Посягательства России на Купянск и Покровск

Другой источник издания добавил, что Путину уже пообещали захват Покровска и Купянска, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Пока не закрепимся на этих позициях, о линии фронта говорить не будем", - уточнил собеседник "Верстки".

Еще один собеседник издания, работающий с внутриполитическим блоком Кремля, заявил, что "Трамп по-прежнему ничего не может предложить ни нам, ни им", поэтому "выпрашивать пролет борта и поднимать всю эту муть" не имеет смысла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн, и скоро урегулирует девятую"

Что предшествовало?

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Автор: 

путин владимир (32360) территориальные претензии (147) переговоры с Россией (1349) война в Украине (6612)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
22.10.2025 15:19 Ответить
+5
@ Яких-яких ракет?

показать весь комментарий
22.10.2025 15:27 Ответить
+3
Зеленський має оголисти нарешті мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! Скільки ще цей ідіотизм буде продовжуватись коли в окопах тільки дядьки по 50 років?
показать весь комментарий
22.10.2025 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.10.2025 15:19 Ответить
Зеленський має оголисти нарешті мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! Скільки ще цей ідіотизм буде продовжуватись коли в окопах тільки дядьки по 50 років?
показать весь комментарий
22.10.2025 15:24 Ответить
цей ідіотизм буде продовжуватись стільки скільки він буде приЗЕдентом.
показать весь комментарий
22.10.2025 15:30 Ответить
Залужний казав що жінок будуть мобілізовувати тільки якщо доведеться захищати Європу)
показать весь комментарий
22.10.2025 15:31 Ответить
Цей Залужний зараз з тобою в одній кімнаті?
показать весь комментарий
22.10.2025 15:36 Ответить
Ні, він послом в Лондоні.
https://www.youtube.com/shorts/97HX91qiWmc
показать весь комментарий
22.10.2025 15:59 Ответить
Мобілізацію дебілів типу тебе.....
Ти від кабів будеш мобілізованими підлітками відбиватися чи жінками. Довбойоб.
показать весь комментарий
22.10.2025 16:02 Ответить
Та ні. Дупи-95 https://www.wikiart.org/ru/viktor-aleksandrovich-lyapkalo тут.
показать весь комментарий
22.10.2025 16:11 Ответить
@ Яких-яких ракет?

показать весь комментарий
22.10.2025 15:27 Ответить
Командувач СБС ЗСУ Мадяр повідомив, що знищено не якийсь там хімзавод-лабораторія з пробірок, а найпотужніша промислово-виробнича і ремонтна база важкого озброєння рашистів у прифронтовій зоні. Що найближчим часом повинно відобразитись на ударних спроможностях ворога на полі бою.
показать весь комментарий
22.10.2025 15:55 Ответить
Ці перемовини тільки Трумпу потрібні, дурний спить - дурне сниться.
показать весь комментарий
22.10.2025 15:30 Ответить
Кацапстанці уже відсосали по повній програмі і відсосуть ще більше коли буде знищено кілька мільйонів з можливістю знищення ще кількох та звільнено усі українські території!
показать весь комментарий
22.10.2025 15:31 Ответить
Та вони вже фактично захоплені.
показать весь комментарий
22.10.2025 15:32 Ответить
Кацапи перейняли манеру західних ЗМІ розмовляти з непізнаними об'єктами.
показать весь комментарий
22.10.2025 15:40 Ответить
Ми знаємо навіть більше. Не тільки російські генерали пообіцяли, а і дехто інший. І ми знаємо хто, де і коли!!!
показать весь комментарий
22.10.2025 15:50 Ответить
***** пообіцяли руїни Куп'янська і Покровська , бо нічого крім них там вже немає .!
Навіщо вони йому хз .
показать весь комментарий
22.10.2025 15:57 Ответить
Убьє тисячі людей, захопить за пару років ще пару райцентрів.
Буде потвора воювати з Україною доки не здохне
показать весь комментарий
22.10.2025 16:02 Ответить
 
 