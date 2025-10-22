Путину уже пообещали Покровск и Купянск. РФ будет продолжать войну против Украины, - росСМИ
В Кремле решили продолжать полномасштабную войну против Украины и не ожидают прогресса в переговорном процессе. Российские генералы уже пообещали диктатору Владимиру Путину захватить Купянск и Покровск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Кремль будет затягивать мирные переговоры
По словам одного из чиновников, близкого к Кремлю, Россия не удовлетворена предложением президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в Украине по линии боевого соприкосновения.
Глава Кремля Путин не намерен завершать войну на нынешней линии разграничения и планирует затягивать мирные переговоры для улучшения позиций российской армии, пишет издание.
В Кремле не хотят встречаться с Зеленским
"Требования Москвы не удовлетворены, сейчас останавливаться - это значит получить те же риски и вернуться к исходным условиям, только войска еще и восстановят силы", - заявил собеседник росСМИ.
Кроме того, Путин не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания каких-либо соглашений.
Собеседник издания утверждает: в Москве "не испугались" угроз поставок ракет "Томагавк" и готовы продолжать войну, "изматывая Запад", уставший от роста расходов на Киев.
Посягательства России на Купянск и Покровск
Другой источник издания добавил, что Путину уже пообещали захват Покровска и Купянска, где сейчас идут ожесточенные бои.
"Пока не закрепимся на этих позициях, о линии фронта говорить не будем", - уточнил собеседник "Верстки".
Еще один собеседник издания, работающий с внутриполитическим блоком Кремля, заявил, что "Трамп по-прежнему ничего не может предложить ни нам, ни им", поэтому "выпрашивать пролет борта и поднимать всю эту муть" не имеет смысла.
Что предшествовало?
Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Ти від кабів будеш мобілізованими підлітками відбиватися чи жінками. Довбойоб.
Навіщо вони йому хз .
Буде потвора воювати з Україною доки не здохне