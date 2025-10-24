УКР
Ситуація в Покровську критична, логістика до Мирнограда ускладнена. Загроза оточення ЗСУ все ближче, - ЗМІ

У Покровську Донецької області перебуває щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів. 

Про ситуацію у місті розповіли "Українській правді" двоє офіцерів, які тривалий час перебувають на цьому напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація у Покровську зараз

За словами військових, окупанти контролюють лінії постачання до міста FPV‑дронами, через що українським військовим доводиться долати відстані по 10-15 км пішки до своїх позицій.

Офіцери розповіли УП, що після липневої зачистки росіяни знову проникли в Покровськ, що сталося приблизно в середині серпня. З того часу окупанти створили кілька точок накопичення в самому місті та навколо нього, з яких вони продовжують рухатись.

Однією з таких зон є район залізниці між Покровськом та Гришиним, а також лінія Даченське – Новопавлівка – Гнатівка.

Військові для УП: Покровськ перебуває у критичній ситуації
Фото: Українська правда

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку ворог атакував 37 разів, знешкоджено 97 окупантів, - Генштаб

Розстріли українських бійців

Саме ці групи військ РФ здійснюють розстріли українських військових у Покровську.

Представники однієї з бригад, що утримує позиції поблизу, підтвердили факти вуличних боїв і повідомили про випадки, коли росіяни розстрілювали операторів БПЛА та вступали в стрілецькі сутички з артилеристами й протитанкістами всередині Покровська.

Частина українських укріплень збереглися й на напрямку південніше міста, але зв’язок з деякими підрозділами мізерний; деякі точки на карті виявляються фактично "порожніми" або зайнятими пораненими замість боєздатних підрозділів.

"Піхота практично відрізана від управління. Ми їх чуємо (по рації), стараємося скидати водичку, люди по 2,5-3 місяці на позиціях. Для нашої бригади – це довго, бо ми завжди старалися проводити ротації. У самому Покровську, тільки з того, що я знаю – 250 під#рів, насправді, думаю, цифра ще більша. Практично на кожній вулиці бої, у нас щодня є 200 та 300", - зазначив один з офіцерів.

Читайте також: У Покровську знищено 90% будинків, ворог контролює усі під’їзні шляхи, – ОВА

Логістика ускладнена

За словами військового, вивести поранених надзвичайно складно, бо багато посадок і підступів уже контролює противник.

Навіть евакуація двох поранених, яку вдалося реалізувати вранці, завершилася тим, що FPV‑дрон завдав поранень тим, хто намагався винести поранених – один із виношених був у тяжкому стані.

"Найбільша проблема – це те, що важко проводити логістику. Частину дороги можна подолати на авто, але потім іти пішки 10-15 кілометрів. І весь цей час нести БК, дрони, провізію. Уся дорога контролюється FPV-дронами на оптоволокні, дуже багато дронів-ждунів, дистанційного мінування, на якому щодня хтось гине. НРК дали запізно", - додає офіцер.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами Мирноград, Краматорськ, Слов’янськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 20 - поранені. ФОТОрепортаж

Погіршення ситуації в Покровську зачіпає і його місто-сателіт – Мирноград

Мирноград є логістичним "плечем": постачання до цього міста проходить через Покровськ і перевищує 20 км.

Українські військові вже фіксували просування ворога на північних підступах до Мирнограда. Наголошується, що у разі падіння Покровська гарнізон Мирнограда може опинитися в оточенні.

Військові для УП: Покровськ перебуває у критичній ситуації
Фото: Українська правда

Ризик оточення ЗСУ

Як відзначають оборонці, ситуація розвивається за найгіршим сценарієм: Покровськ "падає" надто швидко, ніж очікували підрозділи.

"Покровськ сиплеться занадто швидко, ми такого не очікували. На півночі Мирнограда є трохи під#рів, на півдні просочуються малі групи, але загалом ситуація краща, ніж у Покровську. Але якщо ляже Покровськ, то для гарнізону в Мирнограді виходу не буде. У нас логістика в Мирноград — понад 20 км. Провести заміни майже неможливо. Тих, хто на щиті, винести неможливо. Родинське піджимають (росіяни), Червоний Лиман під під#рами. Люди працюють на межі, розуміють, що оточення все ближче", - зазначив другий співрозмовник УП.

Також читайте: Окупанти хаотично пересуваються по Покровську, - 68 ОЄБр

Ситуація в Покровську та Мирнограді погіршується вже кілька місяців і наразі є критичною. Росіяни продовжують контролювати повітряний простір, постійно літаючи на FPV-дронах, що ускладнює логістику українських підрозділів. Покровськ і Мирноград, вже не перший місяць перебувають в умовах дронового оточення і ризикують опинитися в реальному оточенні в кінці жовтня, додає "Українська правда".

оточення (29) Донецька область (9905) ЗСУ (8057) Покровськ (863) Мирноград (113) Покровський район (1127) війна в Україні (6702)
