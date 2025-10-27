В Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые сумели просочиться и скопиться в разных частях города, - 7 корпус ДШВ

Украинские десантники ведут городские бои в Покровске. Враг пытается прорвать оборону, но несет потери: ликвидировано около 40 оккупантов и несколько единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ Украины.

"В Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что защитники Покровска осуществляют активное противодействие оккупантам в городе.

"На днях нашу оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА и другими составляющими Сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и сеткометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника", - сообщили в 7 корпусе.

За 25-26 октября украинские воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружения украинских сил возле Купянска и Покровска нет: Зеленский опроверг российские фейки

Оккупанты, которые попали в город, отмечают военные, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить украинские силы обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

"Сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет", - отмечают в 7 корпусе ДШВ.

Оккупанты активизировали наблюдение и штурмы

Также сообщается, что противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде.

"Ротация личного состава - затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика - ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны. Одновременно оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ. Цель - сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов", - говорится в сообщении.

Всего по всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки. Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отразить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, так и со смежными подразделениями из полосы 1 корпуса Нацгвардии "Азов".

Ситуация в Покровске

На днях "Украинская правда" со ссылкой на военных рассказала о критической ситуации в Покровске. По их словам, в городе находилось не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.

26 октября просачивание врага в Покровск подтвердили в Генштабе ВСУ. Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 110 боестолкновений, больше всего вражеских атак на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб