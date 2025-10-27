У Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста, - 7 корпус ДШВ

Українські десантники ведуть міські бої у Покровську. Ворог намагається прорвати оборону, але зазнає втрат: ліквідовано близько 40 окупантів і кілька одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ України.

"У Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті.

"Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", - повідомили у 7 корпусі.

За 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян.

Окупанти, які потрапили у місто, наголошують військові, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити українські сили оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.

"Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться", - зазначають у 7 корпусі ДШВ.

Окупанти активізували спостереження і штурми

Також повідомляється, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді.

"Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика – обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони. Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Мета – зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст", - йдеться у повідомленні.

Загалом по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу Нацгвардії "Азов".

Ситуація у Покровську

Днями "Українська правда" з посиланням на військових розповіла про критичну ситуацію у Покровську. За їх словами у місті перебувало щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів.

26 жовтня просочування ворога у Покровськ підтвердили у Генштабі ЗСУ. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів.

