Оточення українських сил біля Куп’янська та Покровська немає: Зеленський спростував російські фейки
Президент Володимир Зеленський спростував російські повідомлення про нібито оточення до п’яти тисяч українських військових у районах Куп’янська та Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави наголосив, що ця інформація - повна брехня, покликана створити паніку та дезорієнтувати суспільство.
За словами Зеленського, подібні фейки Росія поширює не вперше, але цього разу вони спрямовані переважно на американську аудиторію, щоб створити враження, нібито російські війська досягають успіхів на фронті.
Український глава підкреслив, що має найсвіжіші дані від Генерального штабу та командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського. Згідно з цією інформацією, активність російських військ у напрямках Куп’янська та Покровська за останні дні навіть зменшилася - приблизно у півтора-два рази порівняно з попередніми періодами.Бої за Куп’янськ і Покровськ: оточення ЗСУ немає
Президент запевнив, що українські підрозділи утримують свої позиції та повністю контролюють ситуацію на цих ділянках фронту.
Зеленський також зазначив, що Кремль систематично використовує дезінформацію як зброю, намагаючись вплинути не лише на українців, а й на міжнародну спільноту. Глава держави підсумував, що Україна не лише знає правду про реальний стан справ на фронті, а й продовжує впевнено діяти відповідно до плану оборони.
Раніше Зеленський повідомив, що проти міста Покровськ Донецької області російські війська зосередили основну свою ударну групу.
За даними Генштабу, у місто просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
