1 796 17

Оточення українських сил біля Куп’янська та Покровська немає: Зеленський спростував російські фейки

Бої за Куп’янськ і Покровськ: оточення ЗСУ немає

Президент Володимир Зеленський спростував російські повідомлення про нібито оточення до п’яти тисяч українських військових у районах Куп’янська та Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави наголосив, що ця інформація - повна брехня, покликана створити паніку та дезорієнтувати суспільство.

За словами Зеленського, подібні фейки Росія поширює не вперше, але цього разу вони спрямовані переважно на американську аудиторію, щоб створити враження, нібито російські війська досягають успіхів на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки, - Туск

Український глава підкреслив, що має найсвіжіші дані від Генерального штабу та командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського. Згідно з цією інформацією, активність російських військ у напрямках Куп’янська та Покровська за останні дні навіть зменшилася - приблизно у півтора-два рази порівняно з попередніми періодами.Бої за Куп’янськ і Покровськ: оточення ЗСУ немає

Президент запевнив, що українські підрозділи утримують свої позиції та повністю контролюють ситуацію на цих ділянках фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої. Кучерів Яр та Сухецьке під нашим контролем, - Генштаб

Зеленський також зазначив, що Кремль систематично використовує дезінформацію як зброю, намагаючись вплинути не лише на українців, а й на міжнародну спільноту. Глава держави підсумував, що Україна не лише знає правду про реальний стан справ на фронті, а й продовжує впевнено діяти відповідно до плану оборони.

Раніше Зеленський повідомив, що проти міста Покровськ Донецької області російські війська зосередили основну свою ударну групу

За даними Генштабу, у місто просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

армія рф (19209) Зеленський Володимир (25969) Донецька область (9920) фейк (768) Покровськ (866) наступ (256) Покровський район (1135) Куп'янський район (467)
Топ коментарі
+11
Самий чесний презедент у всесвіті
показати весь коментар
26.10.2025 21:28 Відповісти
+10
показати весь коментар
26.10.2025 21:31 Відповісти
+7
нєєє ну зЄ зуб дає!!!
показати весь коментар
26.10.2025 21:30 Відповісти
Самий чесний презедент у всесвіті
показати весь коментар
26.10.2025 21:28 Відповісти
Єрмак, як СРАТЬєх, продовжує рулювати Силами Оборони???
показати весь коментар
26.10.2025 22:16 Відповісти
нєєє ну зЄ зуб дає!!!
показати весь коментар
26.10.2025 21:30 Відповісти
Чотири! Ні - п`ять зубів!!!
показати весь коментар
26.10.2025 22:20 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 21:31 Відповісти
Он эти приказы ***** каждые пару месяцев заново даёт, по новой и по новой, не получится к середине ноября, тогда к 1 декабря, и тд, он Донбасс уже 20 раз с начала 2023 все захватывает через с дедлайном через 2-3 месяца опять и опять
показати весь коментар
26.10.2025 22:22 Відповісти
здасть зеля - це наказ не тільки путіна а мабуть і трампа.та в принципі як і все здав.
показати весь коментар
26.10.2025 21:35 Відповісти
Втратили місто - то зєля здав. А чому не здав Україну на початку 2022 року? - бо українці не дозволили! А чому українці дозволили здати бахмут чи авдіївку? На це відповіді немає ))
показати весь коментар
26.10.2025 22:49 Відповісти
«Земазафака», що в в перекладі з брудної афро-англійської на чисту українську -«******** син мамиріми».
показати весь коментар
26.10.2025 21:36 Відповісти
то, сирській так і не доповів про 200 підарів в центрі покровська?
показати весь коментар
26.10.2025 21:37 Відповісти
Доповів, але через тиждень, коли дупа настала
показати весь коментар
26.10.2025 21:52 Відповісти
Ему насцали в глаза, а он говорит -- божья роса! Кто изи них 3.14здит?
показати весь коментар
26.10.2025 21:40 Відповісти
Не має, бо у себе у голові Гавнокомандувач вже закінчив війну і відвів усіх з оточення. Ну хто не вийшов той сам винен, бо не прислухався до думок Сонцесяйного
показати весь коментар
26.10.2025 21:48 Відповісти
Оточення може й немає - але кацапи пруть шо дурні - наші дронщики замісь запускати дрони ведуть стрілецькі бої
показати весь коментар
26.10.2025 21:52 Відповісти
Якщо хочеш знати, що станеться, то подивись, що раптом Зельоні почали заперечувати.
показати весь коментар
26.10.2025 22:02 Відповісти
давай zEНЕРАЛІСІМУС - ніраZу не ******, спростуй ІПСО
показати весь коментар
26.10.2025 22:05 Відповісти
Якщо гундоса мразота висралася, значить - 100% котел.
показати весь коментар
26.10.2025 22:24 Відповісти
 
 