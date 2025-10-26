У Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої. Кучерів Яр та Сухецьке під нашим контролем, - Генштаб

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат.

"За останні десять діб українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять - зачищено від диверсійнних груп противника.

Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Втрати військ РФ

Загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу - понад 15700 військовослужбовців, ОВТ - 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин - 121, артилерійських систем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 447, мотоциклів і квадроциклів - 592, спеціальної техніки - 1). Також знищено 4689 різних БпЛА.

Триває постійне поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими – для повернення з неволі наших захисників і захисниць.

Звільнення території

За заними Генштабу, станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Бої за Покровськ

Також Генштаб коментує щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів.

"Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу.

Бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю. У небезпечних і часом непередбачуваних умовах українські військові демонструють силу, витримку й відвагу", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також зауважує, що останнім часом російський агресор нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, по всьому фронту російсько-української війни з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурмову дію противника за підтримки техніки. Частина таких накатів припали на Покровський напрямок. Особовий склад і техніка ворога знешкоджуються. Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну ББМ та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмових діях.

Наразі актуальним для Сил оборони України залишається нарощування стійкості оборони, узгодженість дій наших військ, ефективне вогневе ураження противника та протидія його БПЛА і артилерії.