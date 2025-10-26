УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку Загроза оточення ЗСУ на Покровському напрямку
4 204 28

У Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої. Кучерів Яр та Сухецьке під нашим контролем, - Генштаб

покровськ

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат.

"За останні десять діб українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять - зачищено від диверсійнних груп противника.

Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Втрати військ РФ

Загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу - понад 15700 військовослужбовців, ОВТ - 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин - 121, артилерійських систем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 447, мотоциклів і квадроциклів - 592, спеціальної техніки - 1). Також знищено 4689 різних БпЛА.

Триває постійне поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими – для повернення з неволі наших захисників і захисниць.

Звільнення території

За заними Генштабу, станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Бої за Покровськ

Також Генштаб коментує щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів.

"Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу.

Бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю. У небезпечних і часом непередбачуваних умовах українські військові демонструють силу, витримку й відвагу", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також зауважує, що останнім часом російський агресор нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, по всьому фронту російсько-української війни з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурмову дію противника за підтримки техніки. Частина таких накатів припали на Покровський напрямок. Особовий склад і техніка ворога знешкоджуються. Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну ББМ та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмових діях.

Наразі актуальним для Сил оборони України залишається нарощування стійкості оборони, узгодженість дій наших військ, ефективне вогневе ураження противника та протидія його БПЛА і артилерії.

Топ коментарі
+18
Після того як двоє офіцерів які воюють в Покровську розповіли про критичний стан в місті на УП, розродився нарешті й ГШ.
показати весь коментар
26.10.2025 12:12 Відповісти
+11
рота??рота це +_-100,а тут вже дві...
показати весь коментар
26.10.2025 12:14 Відповісти
+10
Нічого собі просочилось, повноцінна рота
показати весь коментар
26.10.2025 12:04 Відповісти
Скоро й Залужний шось напише.
показати весь коментар
26.10.2025 13:13 Відповісти
Ти прізище головкома спутав?Чи спеціально на залужного накинув лайна?
показати весь коментар
26.10.2025 13:42 Відповісти
Чмоня вже не той..
показати весь коментар
26.10.2025 12:13 Відповісти
HIMARS і дрони перебили росіян в болоті
показати весь коментар
26.10.2025 12:17 Відповісти
А де бригади "Лють" ?Їх кажись 15 штук формували якраз для зачисток від ДРГ.
показати весь коментар
26.10.2025 12:18 Відповісти
ще Гвардія наступу була
показати весь коментар
26.10.2025 12:23 Відповісти
Там те л'ють, там і п'ють
показати весь коментар
26.10.2025 12:26 Відповісти
Мабуть на західному кордоні
показати весь коментар
26.10.2025 12:28 Відповісти
ще скажіть, що поліція повинна захищати Покровськ. їм броніки з автоматами не для цього видавали. вони ще в минулому році з Покровська виїхали.
показати весь коментар
26.10.2025 12:38 Відповісти
короче- по покровску, вполне ожидаемо
показати весь коментар
26.10.2025 12:32 Відповісти
Под купол просочился агент сивковича,в офис просочился агент козырь,но шашлычнику все пох.
показати весь коментар
26.10.2025 12:48 Відповісти
Він сам просочився при підтримці вумного наріду. Одні просоченці.
показати весь коментар
26.10.2025 13:20 Відповісти
...і простроченці.
показати весь коментар
26.10.2025 14:06 Відповісти
Вже зовсім скоро з телемарахфону почуємо новий обнадійливий копіум від "речників" про те що "Покровськ не мав стратегічного значення, а Слов'янськ і Краматорськ окупантам вже точно не взяти"
показати весь коментар
26.10.2025 12:52 Відповісти
Тримаємо під повним вогневим контролем
показати весь коментар
26.10.2025 13:18 Відповісти
Тим часом пройшла інфа від росіян, що їхній генштаб доповів самому про оточення наших в Покровську і Мирнограді. От і думай, як 200 солдатів можуть оточити гарнізон доволі великого міста?
показати весь коментар
26.10.2025 12:56 Відповісти
Та хоч мільйон просочиться. В наступному році крах російської економіки, самі всі вийдуть, можна буде хоч на Кубань вільно заходити. І в Курськ.
показати весь коментар
26.10.2025 12:58 Відповісти
Це саме вже трублять з 22 року про крах, але поки тільки бачимо збільшення виробництва озброєння.

Треба наводити порядок у себе, перед усім з виробництвом далекобійного озброєння, а не жити мріями що ворог от от здохне.
показати весь коментар
26.10.2025 13:20 Відповісти
О, точно, ше ж далекобійне озброєння! Значить тоді крах російської економіки й українське далекобійне озброєння, так навіть краще.
показати весь коментар
26.10.2025 13:47 Відповісти
Ще такого фільму квартал95 не відзняв. Будемо чекати. "Голобородько вна Кубані"
показати весь коментар
26.10.2025 13:22 Відповісти
Скажуть уявити його (а заодно й наші війська) на Кубані - будемо уявляти чітко й деталізовано. Нам уявляти - це як раз плюнуть.
показати весь коментар
26.10.2025 13:45 Відповісти
Це фурса з сичом на фіалиному радіо розказали?
показати весь коментар
26.10.2025 13:27 Відповісти
Це кожен день тут пишуть. "На 20% менше стали купувати смартфонів" - скоро крах економіки. "Пересідають з мерседесів на BYD" - скоро крах економіки. Чекаю новин "стали купувати більше 40-дюймових телевізорів замість 50-дюймових". Коротше, ви ж бачите, що вже ось ось. А як не бачите, то треба бачити.
показати весь коментар
26.10.2025 13:44 Відповісти
Так створюють штурмові підрозділи же всюди, де вони є? На папері мабуть?
показати весь коментар
26.10.2025 13:33 Відповісти
Кажуть волонтери що Покровськ уже все
показати весь коментар
26.10.2025 13:38 Відповісти
 
 