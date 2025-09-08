Рашисти збільшують тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, на цій ділянці ворог зосередив близько 100 тис. військових, - ОСУВ "Дніпро"

Російські загарбники збільшують тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію. На цій ділянці фронту окупанти зосередили близько 100 тисяч військових.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника, кількість боєзіткнень на цьому відтинку фронту коливається.

"Зростає тиск ворога на Покровсько-Мирноградську агломерацію, там кількість боєзіткнень коливається. У деякі дні буває 52-56 боєзіткнень, буває трохи менше - 49, але посилюється тиск",- розповів Бєльський.

За його словами, окупанти можуть в різний час доби атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію по 16 напрямках.

"Наприклад, умовно 8-ма ранку: з півдня атака, із північного входу, і протягом дня вони (росіяни, - ред.) просто намагаються шукати шпарини в обороні, намагаються їх пробити для того, щоб організувати новий прорив", - розповів речник.

Загалом середньодобова кількість бойових зіткнень з ворогом на напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" - понад 170, додає Бєльський.

"Кількість боєзіткнень зростає, найгарячішим напрямок був, є і залишається Покровський. На південні кордони цієї Покровсько-Мирноградської агломерації (окупанти, - ред.) вийшли ще восени-напочатку зими минулого року з півдня, але ніяк не могли навіть підійти до Покровська і Мирнограда, потім пробили цей Добропільський виступ, і зараз там тривають дуже активні бойові дії",- сказав речник.

Він зазначив, що на цій ділянці фронту армія країни-агресора зосередила близько 100 тисяч військових.

"Ще з минулого року, з грудня місяця, як вони (росіяни, - ред.) намагаються взяти Покровськ і Мирноград, вже там поклали понад 60 тисяч військовослужбовців своїх, і зараз вони зібрали це угруповання і кожен день десь в середньому 150-200 військовослужбовців російської армії наші вбивають там", - додав речник.

