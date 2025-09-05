Нині головна мета ворога на Донеччині - захопити Покровськ, Мирноград та Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

Командування РФ визначило нове завдання для російських військових - встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіли в ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, наразі головна мета ворога - встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією. Росіяни там формують так званий "коридор" від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля та стягують туди додаткові резерви.

"У них є ризик, що наші сили переріжуть цю ‘кишку’, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту", - розповів речник.

Також читайте: Сили Оборони відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, - DeepState

Повідомляється, що першим об’єктом атаки визначено Добропілля. У випадку, якщо росіяни зможуть його окупувати, то надалі планують зосередити зусилля на Мирнограді та Покровську. Потім Росія планує оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути.

За словами речника, ворог зазнає значних втрат - лише за минулу добу на Покровському напрямку було ліквідовано 153 окупантів.

Також дивіться: Знищені тіла окупантів, самокати, мотоцикли та велосипеди - дорога у Покровськ. ВIДЕО