Сейчас главная цель врага на Донетчине - захватить Покровск, Мирноград и Доброполье, - ОСГВ "Дніпро"

Командование РФ определило новую задачу для российских военных - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказали в ОСГВ "Дніпро".

Как отмечается, сейчас главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - рассказал спикер.

Сообщается, что первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

По словам спикера, враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.

