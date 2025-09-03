Силы обороны отбросили врага возле Толстого в Донецкой области, - DeepState

Украинский защитникам удалось отбросить российских военных вблизи Толстого (Толстой) в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бойцам ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру. Таким образом, контроль врага там уже отсутствует.

"Зато продолжаются просачивания малых групп между Зеленым Гаем и Толстым в Искру. Там уже кацапа уничтожают или берут в плен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков, враг сейчас сосредоточил внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терновое.

