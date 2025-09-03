Сили Оборони відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, - DeepState
Український захисникам вдалося відкинути російських військових поблизу Товстого (Толстой) у Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Таким чином, контроль ворога там вже відсутній.
"Натомість тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Там вже кацапа знищують або беруть в полон", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними аналітиків, ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.
