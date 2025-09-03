УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Донеччині
739 0

Сили Оборони відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, - DeepState

Ворога відкинуто біля Товстого

Український захисникам вдалося відкинути російських військових поблизу Товстого (Толстой) у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Таким чином, контроль ворога там вже відсутній.

"Натомість тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Там вже кацапа знищують або беруть в полон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними аналітиків, ворог зараз зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

Також читайте: Сили оборони зірвали спробу прориву ворога у Мирноград на Донеччині, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9486) бойові дії (4564) Волноваський район (353) Толстой (9) Піддубне (7) DeepState (256)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 