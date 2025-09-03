Уничтоженные тела оккупантов, самокаты, мотоциклы и велосипеды - дорога в Покровск. ВИДЕО
Дорогу, усеянную телами уничтоженных российских оккупантов, показали аэроразведчики подразделения "Гострі картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Национальной гвардии Украины. По словам защитников, это лишь один из участков маршрута, которым враг пытается прорваться в Покровск, пишет Цензор.НЕТ.
На пути также видно транспорт, который используют оккупанты - самокаты, мотоциклы и велосипеды. "За все время обороны города потери противника только на этом направлении измеряются десятками тысяч", - отмечают нацгвардейцы.
давай гостру сталь для фронту, Ренат !
.