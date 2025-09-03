РУС
Уничтоженные тела оккупантов, самокаты, мотоциклы и велосипеды - дорога в Покровск. ВИДЕО

Дорогу, усеянную телами уничтоженных российских оккупантов, показали аэроразведчики подразделения "Гострі картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Национальной гвардии Украины. По словам защитников, это лишь один из участков маршрута, которым враг пытается прорваться в Покровск, пишет Цензор.НЕТ.

На пути также видно транспорт, который используют оккупанты - самокаты, мотоциклы и велосипеды. "За все время обороны города потери противника только на этом направлении измеряются десятками тысяч", - отмечают нацгвардейцы.

Чудовий результат важкої праці.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:54 Ответить
особливо на ділянці з колючкою !!!

давай гостру сталь для фронту, Ренат !

.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:12 Ответить
Труп врага всегда хорошо пахнет !!!
показать весь комментарий
03.09.2025 18:54 Ответить
Тур-де-Покровськ 😁
показать весь комментарий
03.09.2025 18:57 Ответить
Гарний відеоряд, і пісня.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:01 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
показать весь комментарий
03.09.2025 19:03 Ответить
Вони хотіли взяти Лондон, але до нього треба їхати через Покровськ
показать весь комментарий
03.09.2025 19:13 Ответить
***** там того сміття на відтинку дороги в пару сот метрів.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:25 Ответить
З усих кацапських "транспартних срєдств", ослів не видно, мабуть з'їли кацапи.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:04 Ответить
 
 