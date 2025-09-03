УКР
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
2 552 9

Знищені тіла окупантів, самокати, мотоцикли та велосипеди - дорога у Покровськ. ВIДЕО

Дорогу, всіяну тілами знищених російських окупантів, показали аеророзвідники підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії України. За словами захисників, це лише одна з ділянок маршруту, яким ворог намагається прорватися до Покровська, пише Цензор.НЕТ.

На шляху також видно транспорт, який використовують окупанти - самокати, мотоцикли та велосипеди. "За весь час оборони міста втрати противника лише на цьому напрямку вимірюються десятками тисяч", - зазначають нацгвардійці. 

Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудовий результат важкої праці.
03.09.2025 18:54 Відповісти
особливо на ділянці з колючкою !!!

давай гостру сталь для фронту, Ренат !

.
03.09.2025 19:12 Відповісти
Труп врага всегда хорошо пахнет !!!
03.09.2025 18:54 Відповісти
Тур-де-Покровськ 😁
03.09.2025 18:57 Відповісти
Гарний відеоряд, і пісня.
03.09.2025 19:01 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
03.09.2025 19:03 Відповісти
Вони хотіли взяти Лондон, але до нього треба їхати через Покровськ
03.09.2025 19:13 Відповісти
***** там того сміття на відтинку дороги в пару сот метрів.
03.09.2025 19:25 Відповісти
З усих кацапських "транспартних срєдств", ослів не видно, мабуть з'їли кацапи.
03.09.2025 20:04 Відповісти
 
 