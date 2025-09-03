Знищені тіла окупантів, самокати, мотоцикли та велосипеди - дорога у Покровськ. ВIДЕО
Дорогу, всіяну тілами знищених російських окупантів, показали аеророзвідники підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії України. За словами захисників, це лише одна з ділянок маршруту, яким ворог намагається прорватися до Покровська, пише Цензор.НЕТ.
На шляху також видно транспорт, який використовують окупанти - самокати, мотоцикли та велосипеди. "За весь час оборони міста втрати противника лише на цьому напрямку вимірюються десятками тисяч", - зазначають нацгвардійці.
давай гостру сталь для фронту, Ренат !
