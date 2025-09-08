Рашисты усиливают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, на этом участке враг сосредоточил около 100 тыс. военных, - ОСГВ "Днепр"

Российские захватчики увеличивают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию. На этом участке фронта оккупанты сосредоточили около 100 тысяч военных.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, количество боестолкновений на этом отрезке фронта колеблется.

"Растет давление врага на Покровско-Мирноградскую агломерацию, там количество боестолкновений колеблется. В некоторые дни бывает 52-56 боестолкновений, бывает чуть меньше - 49, но усиливается давление", - рассказал Бельский.

По его словам, оккупанты могут в разное время суток атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию по 16 направлениям.

"Например, условно 8 утра: с юга атака, с северного входа, и в течение дня они (россияне. - Ред.) просто пытаются искать щели в обороне, пытаются их пробить для того, чтобы организовать новый прорыв", - рассказал спикер.

В целом среднесуточное количество боевых столкновений с врагом на направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Днепр" - более 170, добавляет Бельский.

"Количество боестолкновений растет, самым горячим направление было, есть и остается Покровское. На южные границы этой Покровско-Мирноградской агломерации (оккупанты. - Ред.) вышли еще осенью-начале зимы прошлого года с юга, но никак не могли даже подойти к Покровску и Мирнограду, потом пробили этот Добропольский выступ, и сейчас там продолжаются очень активные боевые действия", - сказал спикер.

Он отметил, что на этом участке фронта армия страны-агрессора сосредоточила около 100 тысяч военных.

"Еще с прошлого года, с декабря месяца, как они (россияне. - Ред.) пытаются взять Покровск и Мирноград, уже там положили более 60 тысяч военнослужащих своих, и сейчас они собрали эту группировку и каждый день где-то в среднем 150-200 военнослужащих российской армии наши убивают там", - добавил спикер.

