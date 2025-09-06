Рашисты перебросили под Покровск силы для "решающего прорыва" на Донетчине, - ДШВ

Российские войска готовятся к так называемому "решающему прорыву" в Донецкой области. Ключевая цель оккупантов неизменна - захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, недавно российское командование перебросило в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

В течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны", - отметили защитники.

Одновременно на флангах россияне усилили штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

При этом, враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому - по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

Несмотря на это корпус полностью контролирует оборону определенных рубежей.

Кроме того, в ДШВ имеют информацию, что Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники.

"Ключевая цель неизменна - захват агломерации Покровск - Краматорск - Славянск. Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе. Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника", - говорится в сообщении.