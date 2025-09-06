РУС
2 791 33

Рашисты перебросили под Покровск силы для "решающего прорыва" на Донетчине, - ДШВ

ДШВ: Россияне готовятся к решающему прорыву в Донецкой области

Российские войска готовятся к так называемому "решающему прорыву" в Донецкой области. Ключевая цель оккупантов неизменна - захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, недавно российское командование перебросило в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

В течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 180 боестолкновений произошло на фронте. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны", - отметили защитники.

Одновременно на флангах россияне усилили штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

При этом, враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому - по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

Несмотря на это корпус полностью контролирует оборону определенных рубежей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженные тела оккупантов, самокаты, мотоциклы и велосипеды - дорога в Покровск. ВИДЕО

Кроме того, в ДШВ имеют информацию, что Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники.

"Ключевая цель неизменна - захват агломерации Покровск - Краматорск - Славянск. Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе. Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника", - говорится в сообщении.

прорыв (80) Донецкая область (10678) Десантно-штурмовые войска (234) Покровск (769) Покровский район (961) война в Украине (5995)
Топ комментарии
+6
бубу туди не пускайте, собака зелена скажена все розмінує...
показать весь комментарий
06.09.2025 18:03 Ответить
+6
Щось давно втрати кацапів не перевищували 1000 тушок щодня. Вони хочуть повторити.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:07 Ответить
+5
Трампон, на этот раз поговори про 2 недели с Меланьей.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:18 Ответить
Коли почнеться мобілізація молоді та жінок? Чи ми хочемо втратити Покровськ? Втрата Покровська буде відповідальністю особисто Зеленського, який ігнорував мобілізацію молоді, не створював і не готував резерви і тому довів ситуацію на фронті до катастрофи. Вже зміна Сирського не дозволить зняти напругу в армії, потрібно буде зміна Верховного Головнокомандувача. Прийдеться забрати в Президента цю функцію і перекласти її на іншу особу, яка не буде гратись у вибори а буде воювати з ворогом і перемагати!
показать весь комментарий
06.09.2025 18:18 Ответить
Що ти несеш,придурошне?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:20 Ответить
Якщо Президент самоусунувся від виконання функцій Верховного Головнокомандувача і системно ігнорує потребу в мобілізації додаткових верств населення, системно ігнорує створення резервів, системно ігнорує посилення бойових бригад поповненням, то мабуть прийшов час перекласти ці функції на Голову Верховної Ради як керівника верховного органу влади! Хай в нас Президент буде далі красивим і популярним, а всю брудну роботу буде робити інша людина!
показать весь комментарий
06.09.2025 18:25 Ответить
Коли почнеться мобілізація молоді та жінок? ... Хай в нас Президент буде далі красивим і популярним, а всю брудну роботу буде робити інша людина!
показать весь комментарий
06.09.2025 18:30 Ответить
шановний, це ми так з вами розмірковуємо...
але з кожного утюга в вуха ль'ється "не можа міняти бубу під чяс війни"
але і з дурнем перемогти неможливо - сітуація пат.
ну не можна так не можна... - в кожного дурня своя забава.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:28 Ответить
Ви правильно описали ситуацію, але чи є якесь рішення цієї проблеми? Перемир'я і перевибори? Це ви пропонуєте?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:36 Ответить
ви і справді хочете знати мою думку?
боюсь вона вам не сподобається - перепис і вибори серед тих хто остався в Україні.
так, це непросто - багато переселенців,
тому з почятку і перепис.
а що в ці чяси просто?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:42 Ответить
Тобто перемир'я, перепис, перевибори? Це ви пропонуєте?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
я б навіть не робив акцент на перемирья якого ніколи не буде...
молодь зарядіть, вона за тиждень по кожній хаті пройдеться і всіх внесе в списки голосувальників.
єдине що радує? - мотивована молодь в Україні!
показать весь комментарий
06.09.2025 18:56 Ответить
три - пятнадцать я б навіть не робив акцент на перемирья якого ніколи не буде...
Тоді вибори неможливі.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:07 Ответить
казав же, вам моя думка не сподобається...
показать весь комментарий
06.09.2025 19:11 Ответить
Ви що тут у вибори граєтесь верховний не верховний до чого це коли дизертири не ховаючись на будівництвах працюють ухилянти великі гроші таким самим ухилянтам на кордоні платять на тцк і на поліцію пропагандисти кацапсячого розливу атаку ведуть контробандисти наркомани бурштинщики прикордонників стріляють а до війська треба тягти і то прибіжать баби адвокати почнуть з ухилянта каліку багатодітного робить у суди подавать а замислювались хоть на мить чому мої діти племінники друзі 3 6 р воюють а це то машини купує то по кабаках та спортзалах вештається Іноді хочеться взять зброю і пів села відправить у іні мири бо суки ще і знущаються а чому твої не пішли у сзч
показать весь комментарий
06.09.2025 19:27 Ответить
Так ми не будемо міняти Президента, ми частково перекладемо повноваження Верховного Головнокомандувача на Голову ВРУ, щоб він без ризику для втрати рейтингу красивого Президента приймав потрібні непопулярні рішення.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:42 Ответить
Придурошне,ти само на війні було?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
Ти дебіл, скажи?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:54 Ответить
Коли вже до дебілів дійде що мобілізація всіх і вся, нічого радикально не змінить.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
А оце погано, що в нас там десантура стоїть. Як не дивно, вона менш стійка в обороні, за звичайну лінійну піхоту. Бо спорядження десантури втричі легше. Її призначення - з легкістю швидко перекидатися на великі відстані, але не стояти насмерть на точці - тижні та місяці.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:03 Ответить
ви себе чюєте, десантура в 55?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:05 Ответить
Ну так написано, що саме десант, та ще й "швидкого реагування". Хоча був час заздалегідь сісти на ті укрєпи, а не "швидше, швидше, бігом!". Розумію Вас так, що там від десанту одна назва, а насправді 55-річні діди, звичайна сіра піхота зразка епохи наполеонівських воєн. То хай пишуть нормально ("піхотний корпус").
показать весь комментарий
06.09.2025 18:27 Ответить
ми зрозуміли один одного...
показать весь комментарий
06.09.2025 18:30 Ответить
На цьому напрямку в першу чергу потрібні резерви піхоти, артилерії, БПЛА, наземних дронів для евакуації поранених та підвозу ***********, води, провізії. Де зараз взяти резерви, як їх навчити в короткі терміни, як мотивувати бійців на перемогу, як вселити в них впевненість що в нас достатньо сил та засобів відкинути ворога і перейти у наступ? Чи є в державі достатньо політичної волі щоб все це зробити?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:21 Ответить
Про відкидання та контрнаступ наразі не йдеться, зараз треба хоча б зупинити. Ви кажете те саме, що й я: для цього потрібні не полегшені та високомобильні сили "швидкого реагування", а важка піхота з засобами посилення, які Ви згадали. Все вірно.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:31 Ответить
Відкидання ворога не має сенсу без контрнаступу, потрібно або відступати або потужно контратакувати. Залишати все як є це помилка. Тільки фронт зупиняється, дрони починають нищити наші тили і зупиняють логістику та евакуацію, тому вихід тільки в пришвидшенні бойових дій в переході на маневрену війну, де не буде сталої лінії фронту
показать весь комментарий
06.09.2025 18:46 Ответить
придурошне, тебе в твоєму дурдомі звуть "головнокомандувач"?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
Повторюся, про відкидання наразі не йдеться). Ви, мабуть, хотіли сказати: зупиняти ворога нема сенсу без подальшого контрнаступу. Згоден, але от саме зараз йдеться про "зупинити", а там побачимо. Також звертаю Вашу увагу, що контрнаступ та контрудар - це елементи оборонной операції. Наступальна операція, про яку Ви, власне, й мрієте - це просто "наступ", без жодних "контра". До речі, розпіарений штурм лінії суровікіна влітку 2023 року - то був саме наступ, а не контрнаступ, як його назвали люди, що, так би мовити, дуже далекі від військової справи. Контрнаступом є атака на ворога, який сам в цей час здійснює наступальну операцію. Тоді як на лінії суровікіна ворог півроку сидів в глухій обороні - нас чекав.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:57 Ответить
То було колись, сьогодні тактика та озброєння у десантників змінилася.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:16 Ответить
Кажуть кацапи змінили тактику, та менше застосовують так звані м'ясні штурми. Мабуть з м'ясом проблеми, або м'ясо зберігають для штурму Покровська.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:13 Ответить
В цій статті написано що вони просочуються малими групами, але які б мали групи б не були, для наступу на позиції вони повинні якось зібратися до купи. А такі купи добре видно з дронів.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:12 Ответить
Надіюсь дрони прорвуть рашистські дупи.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:17 Ответить
Правильно. Только три месяца прошло. Вот же ж, ***** ненасытная..
показать весь комментарий
06.09.2025 18:37 Ответить
 
 