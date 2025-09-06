Рашисти перекинули під Покровськ сили для "вирішального прориву" на Донеччині, - ДШВ
Російські війська готуються до так званого "вирішального прориву" у Донецькій області. Ключова мета окупантів незмінна – захоплення агломерації Покровськ –– Краматорськ –– Слов’янськ.
Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.
Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.
"Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони", - наголосили захисники.
Одночасно на флангах росіяни посилили штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи корпусу й оточити Покровську агломерацію.
При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому –– станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.
Попри це корпус повністю контролює оборону визначених рубежів.
Крім того, у ДШВ мають інформацію, що Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки.
"Ключова мета незмінна — захоплення агломерації Покровськ — Краматорськ — Слов’янськ. Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника", - йдеться у повідомленні.
але з кожного утюга в вуха ль'ється "не можа міняти бубу під чяс війни"
але і з дурнем перемогти неможливо - сітуація пат.
ну не можна так не можна... - в кожного дурня своя забава.
боюсь вона вам не сподобається - перепис і вибори серед тих хто остався в Україні.
так, це непросто - багато переселенців,
тому з почятку і перепис.
а що в ці чяси просто?
молодь зарядіть, вона за тиждень по кожній хаті пройдеться і всіх внесе в списки голосувальників.
єдине що радує? - мотивована молодь в Україні!