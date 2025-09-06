УКР
Рашисти перекинули під Покровськ сили для "вирішального прориву" на Донеччині, - ДШВ

ДШВ: Росіяни готуються до вирішального прориву на Донеччині

Російські війська готуються до так званого "вирішального прориву" у Донецькій області. Ключова мета окупантів незмінна – захоплення агломерації Покровськ –– Краматорськ –– Слов’янськ.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 180 боєзіткнень відбулося на фронті. Найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

"Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони", - наголосили захисники. 

Одночасно на флангах росіяни посилили штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи корпусу й оточити Покровську агломерацію.

При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому –– станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.

Попри це корпус повністю контролює оборону визначених рубежів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищені тіла окупантів, самокати, мотоцикли та велосипеди - дорога у Покровськ. ВIДЕО

Крім того, у ДШВ мають інформацію, що Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки.

"Ключова мета незмінна — захоплення агломерації Покровськ — Краматорськ — Слов’янськ. Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника", - йдеться у повідомленні.

