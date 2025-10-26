РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
3 036 20

В Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои. Кучеров Яр и Сухецкое под нашим контролем, - Генштаб

покровськ

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, противник преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия. Подразделения Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонительные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, наносят врагу значительные потери.

"За последние десять суток украинские войска, действующие на Очеретинском отрезке, восстановили контроль еще над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое. Таким образом, с 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять - зачищены от диверсионных групп противника.

Только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага", - говорится в сообщении.

Потери войск РФ

В общем, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава - более 15700 военнослужащих, ВВТ - 1364 единицы (из них танков - 36, боевых бронированных машин - 121, артиллерийских систем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 447, мотоциклов и квадроциклов - 592, специальной техники - 1). Также уничтожено 4689 различных БпЛА.

Продолжается постоянное пополнение "обменного фонда" российскими пленными - для возвращения из неволи наших защитников и защитниц.

Освобождение территории

По данным Генштаба, по состоянию на 26 октября 2025 года украинские воины освободили 185,6 км², зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

Бои за Покровск

Также Генштаб комментирует ситуацию на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах. Воины наших подразделений, которые выполняют боевые задачи на этих участках, ежедневно осуществляют комплексные мероприятия с целью стабилизации обстановки. Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мер.

"Украинские защитники в дальнейшем выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное преимущество.

Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью. В опасных и порой непредсказуемых условиях украинские военные демонстрируют силу, выдержку и отвагу", - говорится в сообщении.

Генштаб также отмечает, что в последнее время российский агрессор наращивает использование бронетехники в штурмовых действиях. Так, по всему фронту российско-украинской войны с 20 по 25 октября зафиксировано 41 штурмовое действие противника при поддержке техники. Часть таких накатов пришлись на Покровское направление. Личный состав и техника врага обезвреживаются. В частности, 25 октября в районе Покровска в результате огневого воздействия уничтожена одна ББМ и два мотоцикла, а на направлении Балагана - одна ББМ противника. То есть все транспортные средства, которые враг задействовал в штурмовых действиях.

Сейчас актуальным для Сил обороны Украины остается наращивание устойчивости обороны, согласованность действий наших войск, эффективное огневое поражение противника и противодействие его БПЛА и артиллерии.

+13
Після того як двоє офіцерів які воюють в Покровську розповіли про критичний стан в місті на УП, розродився нарешті й ГШ.
26.10.2025 12:12 Ответить
+8
Нічого собі просочилось, повноцінна рота
26.10.2025 12:04 Ответить
+7
рота??рота це +_-100,а тут вже дві...
26.10.2025 12:14 Ответить
Скоро й Залужний шось напише.
26.10.2025 13:13 Ответить
Чмоня вже не той..
26.10.2025 12:13 Ответить
HIMARS і дрони перебили росіян в болоті
26.10.2025 12:17 Ответить
А де бригади "Лють" ?Їх кажись 15 штук формували якраз для зачисток від ДРГ.
26.10.2025 12:18 Ответить
ще Гвардія наступу була
26.10.2025 12:23 Ответить
Там те л'ють, там і п'ють
26.10.2025 12:26 Ответить
Мабуть на західному кордоні
26.10.2025 12:28 Ответить
ще скажіть, що поліція повинна захищати Покровськ. їм броніки з автоматами не для цього видавали. вони ще в минулому році з Покровська виїхали.
26.10.2025 12:38 Ответить
короче- по покровску, вполне ожидаемо
26.10.2025 12:32 Ответить
Под купол просочился агент сивковича,в офис просочился агент козырь,но шашлычнику все пох.
26.10.2025 12:48 Ответить
Він сам просочився при підтримці вумного наріду. Одні просоченці.
26.10.2025 13:20 Ответить
Вже зовсім скоро з телемарахфону почуємо новий обнадійливий копіум від "речників" про те що "Покровськ не мав стратегічного значення, а Слов'янськ і Краматорськ окупантам вже точно не взяти"
26.10.2025 12:52 Ответить
Тримаємо під повним вогневим контролем
26.10.2025 13:18 Ответить
Тим часом пройшла інфа від росіян, що їхній генштаб доповів самому про оточення наших в Покровську і Мирнограді. От і думай, як 200 солдатів можуть оточити гарнізон доволі великого міста?
26.10.2025 12:56 Ответить
Та хоч мільйон просочиться. В наступному році крах російської економіки, самі всі вийдуть, можна буде хоч на Кубань вільно заходити. І в Курськ.
26.10.2025 12:58 Ответить
Це саме вже трублять з 22 року про крах, але поки тільки бачимо збільшення виробництва озброєння.

Треба наводити порядок у себе, перед усім з виробництвом далекобійного озброєння, а не жити мріями що ворог от от здохне.
26.10.2025 13:20 Ответить
Ще такого фільму квартал95 не відзняв. Будемо чекати. "Голобородько вна Кубані"
26.10.2025 13:22 Ответить
 
 