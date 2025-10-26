Ситуация на трех направлениях фронта сейчас в острой фазе, - Нацгвардия

На Купянском, Покровском и Лиманском направлениях фронта сейчас заметно обострение ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в эфире телемарафона.

"Мы сейчас в острой фазе: Купянское, Покровское, Лиманское направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии - мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия", - сказал Пивненко.

Он отметил, что отдельные отряды спецназовцев сейчас работают на Покровском и Купянском направлениях, причем на последнем имеют успехи.

Планы россиян сорваны

Кроме того, под Мирноградом украинские войска стабилизировали ситуацию и отбросили оккупантов, которые уже перешли в оборону.

В то же время Пивненко рассказал, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. К тому же, у врага ситуация аналогичная.

Также он отметил, что россияне планировали до этого времени захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, однако им это не удалось благодаря действиям украинских военных.

