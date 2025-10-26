Ситуация на трех направлениях фронта сейчас в острой фазе, - Нацгвардия
На Купянском, Покровском и Лиманском направлениях фронта сейчас заметно обострение ситуации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в эфире телемарафона.
"Мы сейчас в острой фазе: Купянское, Покровское, Лиманское направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии - мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия", - сказал Пивненко.
Он отметил, что отдельные отряды спецназовцев сейчас работают на Покровском и Купянском направлениях, причем на последнем имеют успехи.
Планы россиян сорваны
Кроме того, под Мирноградом украинские войска стабилизировали ситуацию и отбросили оккупантов, которые уже перешли в оборону.
В то же время Пивненко рассказал, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. К тому же, у врага ситуация аналогичная.
Также он отметил, что россияне планировали до этого времени захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, однако им это не удалось благодаря действиям украинских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль