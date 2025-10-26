Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок и отбросили противника в Покровском районе. Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок в Покровском районе Донецкой области и имеют продвижение в Донецкой области. У врага также есть территориальные достижения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Сухецкое (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области) и Затышок (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), а также отбросили противника вблизи Никаноровки (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Нового Шахового (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и в Федоровке (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся вблизи Новоторецкого (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Владимировки (село в Шаховской сельской территориальной громаде Добропольского района Донецкой области) и Гатища (село Чугуевского района Харьковской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили россиян вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся в Покровском районе Донецкой области и в Запорожье, - DeepState. КАРТЫ



Кучеров Яр



Сухецкое



Затышок



Никаноровка



Новое Шахово



Федоровка

Где продвинулся враг?



Новоторецкое



Владимировка



Гатище

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.