Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок и отбросили противника в Покровском районе. Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок в Покровском районе Донецкой области и имеют продвижение в Донецкой области. У врага также есть территориальные достижения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Сухецкое (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области) и Затышок (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), а также отбросили противника вблизи Никаноровки (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Нового Шахового (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и в Федоровке (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся вблизи Новоторецкого (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), Владимировки (село в Шаховской сельской территориальной громаде Добропольского района Донецкой области) и Гатища (село Чугуевского района Харьковской области)", - говорится в сообщении.

Кучеров Яр карта
Кучеров Яр

Сухецкое карта
Сухецкое

Уют карта
Затышок

Никаноровка карта
Никаноровка

Новое Шаховое
Новое Шахово

Федоровка карта
Федоровка

Где продвинулся враг?

Новоторецкое карта
Новоторецкое

Владимировка карта
Владимировка

Гатище карта
Гатище

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Можна кожен день звільняти Кучерів Яр, і кожен день про це розказувати.
26.10.2025 10:24 Ответить
Можна навіть тризуб над Кремлем поставити - все одно зрадойоби скажуть що криво.
26.10.2025 10:41 Ответить
Як же тобі, кацапчику , не подобається чути про успіхи ЗСУ
Не виходить у тебе Київ за 3 дні 🤣🤣
Бідося😜
26.10.2025 10:42 Ответить
В ще одні Нові кліщі (котел) взяли кацапських виродків - це добре... 👍
26.10.2025 10:53 Ответить
 
 