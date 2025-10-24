РУС
Силы обороны отбросили россиян вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся в Покровском районе Донетчины и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Силы Обороны Украины отбросили врага у Кучерова Яра, тогда как РФ продвигалась вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Гродовки (Покровский район, Донецкая область), Владимировки (Покровский район, Донецкая область) и Степногорска (Покровский район, Донецкая область), - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Ситуация на фронте на утро 24 октября
Фото: Кучеров Яр / DeepState
Ситуация на фронте на утро 24 октября
Фото: Гродовка / DeepState
Ситуация на фронте на утро 24 октября
Фото: Владимировка / DeepState
Ситуация на фронте на утро 24 октября
Фото: Степногрск / DeepState

Запорожская область (3692) Донецкая область (11079) Покровский район (1119) Васильевский район (121) Гродовка (4) Владимировка (15) Степногорск (44) Кучеров Яр (8)
Топ комментарии
+4
джерела повідомили,що біля Кучерового Яру,в полон попали 50 окупантів.
24.10.2025 10:19 Ответить
+3
Кожен день перемога під Кучеровим Яром. Вже і Покровськ з Куп'янськом фактично втрачені, а аналітики проєкту DeepState все повідомляють і повідомляють..... Те, що треба.
24.10.2025 10:46 Ответить
+1
А могло быть и Купьянск потерян и Покровск и Доброполье, так что
24.10.2025 12:19 Ответить
