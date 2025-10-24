Силы обороны отбросили россиян вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся в Покровском районе Донетчины и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Силы Обороны Украины отбросили врага у Кучерова Яра, тогда как РФ продвигалась вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Гродовки (Покровский район, Донецкая область), Владимировки (Покровский район, Донецкая область) и Степногорска (Покровский район, Донецкая область), - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Топ комментарии
+4 Bob Fayn
показать весь комментарий24.10.2025 10:19 Ответить Ссылка
+3 Олександр Земляний #582243
показать весь комментарий24.10.2025 10:46 Ответить Ссылка
+1 WhiteMax
показать весь комментарий24.10.2025 12:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky-cholovikiv-v-********-ukhyliaiutsia-vid-sluzby-2941382.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=tsn.ua&utm_term=1299576&utm_content=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис..
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Помер хлопець після «мобілізації», - журналістка
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер
Поліція попередньо встановила, що він впав на підлогу! Впав і декілька разів вдарився! Кляті покидьки! Вбивці. Їм би так падати і падати разом з поліцією і владою. І у владі вбивці, якщо не реагують на такі випадки. Он Сахарук теж "сам помер", тільки був весь у синцях, і кого покарали?
І тут мова не про те, а про те, що людей лупцюють і забивають до смерті, це свавілля, це нормально? Якщо так, то чим ми тоді від кацапів відрізняємось?