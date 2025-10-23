Враг продвигается в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState
Российские захватчики имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки", - говорится в сообщении.
Всё это фейки и брехня для дураков...
план перемоги особисто від Оманської Гниди рік назад .. зельоний словесний понос з трибуни ВР що переходить в бурхливі овації
https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
