Враг продвигается в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки", - говорится в сообщении.

коли ворог вийшов посрати з нори у західному напрямку, це теж просування?
23.10.2025 11:45 Ответить
Вони вештаються в тому районі, шукають де посрати. Ніяк не зрозуміють в яку сторону йти. Де фронт, де тил. Так можуть і в Дніпро забрести, шукаючи де посрати.
23.10.2025 11:56 Ответить
Людина француз, просто заблудилася
23.10.2025 12:16 Ответить
Все це наслідок провальної мобілізації, бездарного управління і брехні ,головна провина на Зеленському і Сирському
23.10.2025 11:47 Ответить
Цифри 1.5 млн. і 290тис., лише публічно озвучені.
23.10.2025 12:00 Ответить
ви всьо врьотє ... Оманська Гнида каже про перемогу !
23.10.2025 11:49 Ответить
К сожалению, украинские СМИ переняли тактику рашистов - все эфиры заполняются брехней и фейками, что скоро конец войне, москва горить, блэкауты по всей росии и т.п.
Всё это фейки и брехня для дураков...
23.10.2025 11:54 Ответить
точніше зельоний телемарахфон для такий зебілів як юрий Шмалько #512164

план перемоги особисто від Оманської Гниди рік назад .. зельоний словесний понос з трибуни ВР що переходить в бурхливі овації

https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
23.10.2025 11:59 Ответить
Точніше,не перейняли,а спеціально так роблять,щоб дезорієнтувати нарід,щоби менше було невдоволення,ну а бусифікація-то верх діяльності козирферми,бо втотивованість-це запорука перемоги,а її з під ніг вибивають,з самого початку.
23.10.2025 12:07 Ответить
Хто і де таке каже?
23.10.2025 11:55 Ответить
особисто для зебіла

https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
23.10.2025 12:01 Ответить
Особисто для просто де біла. Це сказано рік назад! До речі, що саме там він сказав не так?
23.10.2025 12:04 Ответить
Навіть немає сумніву, що вранці буде інформація, що ворог просунувся. Вся вина в такій ситуації на Боневтіку Позорно-Брехливу, який звільнив Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. Після призначення на цю посаду кацапа і сування свого носа у ці справи Боневтіка, Єлдака і "Ставки", в якій ніхто і дня не служив маємо такі плачевні результати. За цією сухою статистикою вбиті українці, знищено їх будинки, майно і вимушена евакуація у невідомий їх світ.
23.10.2025 12:16 Ответить
 
 