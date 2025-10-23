УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11285 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
2 351 17

Ворог має просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росіяни мають просування на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Росіяни мають просування на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Росіяни мають просування на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Автор: 

Запорізька область (4226) бойові дії (4788) Дніпропетровська область (4399) Синельниківський район (311) Пологівський район (191) Степове (2) Вербове (2) Новогригорівка (2) DeepState (317)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Все це наслідок провальної мобілізації, бездарного управління і брехні ,головна провина на Зеленському і Сирському
показати весь коментар
23.10.2025 11:47 Відповісти
+5
Вони вештаються в тому районі, шукають де посрати. Ніяк не зрозуміють в яку сторону йти. Де фронт, де тил. Так можуть і в Дніпро забрести, шукаючи де посрати.
показати весь коментар
23.10.2025 11:56 Відповісти
+4
ви всьо врьотє ... Оманська Гнида каже про перемогу !
показати весь коментар
23.10.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли ворог вийшов посрати з нори у західному напрямку, це теж просування?
показати весь коментар
23.10.2025 11:45 Відповісти
Вони вештаються в тому районі, шукають де посрати. Ніяк не зрозуміють в яку сторону йти. Де фронт, де тил. Так можуть і в Дніпро забрести, шукаючи де посрати.
показати весь коментар
23.10.2025 11:56 Відповісти
Людина француз, просто заблудилася
показати весь коментар
23.10.2025 12:16 Відповісти
Все це наслідок провальної мобілізації, бездарного управління і брехні ,головна провина на Зеленському і Сирському
показати весь коментар
23.10.2025 11:47 Відповісти
Цифри 1.5 млн. і 290тис., лише публічно озвучені.
показати весь коментар
23.10.2025 12:00 Відповісти
ви всьо врьотє ... Оманська Гнида каже про перемогу !
показати весь коментар
23.10.2025 11:49 Відповісти
К сожалению, украинские СМИ переняли тактику рашистов - все эфиры заполняются брехней и фейками, что скоро конец войне, москва горить, блэкауты по всей росии и т.п.
Всё это фейки и брехня для дураков...
показати весь коментар
23.10.2025 11:54 Відповісти
точніше зельоний телемарахфон для такий зебілів як юрий Шмалько #512164

план перемоги особисто від Оманської Гниди рік назад .. зельоний словесний понос з трибуни ВР що переходить в бурхливі овації

https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
показати весь коментар
23.10.2025 11:59 Відповісти
Точніше,не перейняли,а спеціально так роблять,щоб дезорієнтувати нарід,щоби менше було невдоволення,ну а бусифікація-то верх діяльності козирферми,бо втотивованість-це запорука перемоги,а її з під ніг вибивають,з самого початку.
показати весь коментар
23.10.2025 12:07 Відповісти
Хто і де таке каже?
показати весь коментар
23.10.2025 11:55 Відповісти
особисто для зебіла

https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
показати весь коментар
23.10.2025 12:01 Відповісти
Особисто для просто де біла. Це сказано рік назад! До речі, що саме там він сказав не так?
показати весь коментар
23.10.2025 12:04 Відповісти
Навіть немає сумніву, що вранці буде інформація, що ворог просунувся. Вся вина в такій ситуації на Боневтіку Позорно-Брехливу, який звільнив Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. Після призначення на цю посаду кацапа і сування свого носа у ці справи Боневтіка, Єлдака і "Ставки", в якій ніхто і дня не служив маємо такі плачевні результати. За цією сухою статистикою вбиті українці, знищено їх будинки, майно і вимушена евакуація у невідомий їх світ.
показати весь коментар
23.10.2025 12:16 Відповісти
Ви на своєму Поділлі ще чимось займаєтеся?
показати весь коментар
23.10.2025 12:29 Відповісти
Я живу на Донбасі, і звичайно чимось займаюся. Кожні пів години чую і читаю поради влади і блогерів в телеграмканах, що на нас летить то ракети, то шахед і турбуючись за наше життя радять пройти в укриття. Ви знаєте, куди тільки не ходив - укриттів не знайшов. Ось цим і займаюся. А у Вас є мені і простим громадянам якісь поради?
показати весь коментар
23.10.2025 12:50 Відповісти
ага, вся війна то війна пітуна, а не рузкіх. Провина на суспільстві, яка хоче чиєсь ціною відкупитись від рузкіх.
показати весь коментар
23.10.2025 12:53 Відповісти
Чому війна тільки пуйла? Звичайно на нас напало пуйло зі своєю злобною ордою. Всі умови щоб напасти на Україну створив йому Боневтік у 2019 році. Перераховувати не буду, вже тисячі раз про це писалося.
показати весь коментар
23.10.2025 12:56 Відповісти
 
 