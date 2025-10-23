Ворог має просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Володимир Омельянов
показати весь коментар23.10.2025 11:47 Відповісти Посилання
+5 aleks kyb
показати весь коментар23.10.2025 11:56 Відповісти Посилання
+4 Alex G.
показати весь коментар23.10.2025 11:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всё это фейки и брехня для дураков...
план перемоги особисто від Оманської Гниди рік назад .. зельоний словесний понос з трибуни ВР що переходить в бурхливі овації
https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM
https://www.youtube.com/watch?v=3mj6o6Y10vM