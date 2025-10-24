УКР
Новини
5 862 15

Сили оборони відкинули росіян поблизу Кучерового Яру. Ворог просунувся у Покровському районі Донеччині та на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Сили Оборони України відкинули ворога біля Кучерового Яру, тоді як РФ просувалася поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру (Покровський район, Донецька область). Ворог просунувся поблизу Гродівки (Покровський район, Донецька область), Володимирівки (Покровський район, Донецька область) та Степногірська (Покровський район, Донецька область), - йдеться в повідомленні.

Оновлені мапи 

Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня
Фото: Кучерів Яр / DeepState
Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня
Фото: Гродівка / DeepState
Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня
Фото: Володимирівка / DeepState
Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня
Фото: Степногрськ / DeepState

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4234) Донецька область (9910) Покровський район (1129) Василівський район (121) Гродівка (4) Володимирівка (15) Степногірськ (44) Кучерів Яр (8)
Топ коментарі
+4
джерела повідомили,що біля Кучерового Яру,в полон попали 50 окупантів.
показати весь коментар
24.10.2025 10:19 Відповісти
+3
Кожен день перемога під Кучеровим Яром. Вже і Покровськ з Куп'янськом фактично втрачені, а аналітики проєкту DeepState все повідомляють і повідомляють..... Те, що треба.
показати весь коментар
24.10.2025 10:46 Відповісти
+1
А могло быть и Купьянск потерян и Покровск и Доброполье, так что
показати весь коментар
24.10.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Та чого так дрібно, ватя. Вже кажи і Київ за 3 дні взят
показати весь коментар
24.10.2025 15:00 Відповісти
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.

https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky-cholovikiv-v-********-ukhyliaiutsia-vid-sluzby-2941382.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=tsn.ua&utm_term=1299576&utm_content=11840475

Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис..
показати весь коментар
24.10.2025 12:26 Відповісти
І особливо активно "йде" мобілізація молодих відставників, із яких в ЗСУ лише 1 із 40, силовиків, що й досі всі заброньовані на 90-100%, офіцерів, що вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими диванними командосами, охоронців, що стоять і охороняють дерева в містах..?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
24.10.2025 12:36 Відповісти
У Києві чергове вбивство людини ТЦКшниками.
Помер хлопець після «мобілізації», - журналістка

За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер

Поліція попередньо встановила, що він впав на підлогу! Впав і декілька разів вдарився! Кляті покидьки! Вбивці. Їм би так падати і падати разом з поліцією і владою. І у владі вбивці, якщо не реагують на такі випадки. Он Сахарук теж "сам помер", тільки був весь у синцях, і кого покарали?
показати весь коментар
24.10.2025 12:29 Відповісти
то нас хто буде міняти, тецекуни та ухилєси не збираються це робити, хто тоді це зробе?
показати весь коментар
24.10.2025 14:02 Відповісти
Може, тих, про кого я он на пост вище написав, треба, нарешті, порухати? Щоб хоча б по черзі повоювали, як Южаніна пропонувала. А не тільки хворих людей хапати...
І тут мова не про те, а про те, що людей лупцюють і забивають до смерті, це свавілля, це нормально? Якщо так, то чим ми тоді від кацапів відрізняємось?
показати весь коментар
24.10.2025 15:32 Відповісти
Людський фактор, робота з людьми має свої складнощі і не кожен це вміє робити, це результат того що в армію і тцк потрапило дуже багато людей, а люди всі різні і не кожен може справитись з тією задачею яку йому поставило керівництво...
показати весь коментар
24.10.2025 15:55 Відповісти
Ну, якщо вбивства покриваються на рівні керівництва силових структур і влади, то ці всі розмови тут ні до чого. На пошті теж різні люди, але, якщо поштар вб'є клієнта, то, думаю, його таки посадять. І людей треба мотивувати справедливістю. а як люди бачать до себе один батіг, а при цьому нема ніяких прав, в судах корупція, у владі корупція, міндичі, шміндичі, шаурми. чернишови, злочинці на волі, ніхто не люструє суддів і прокурорів, доступної медичної допомоги нема, права на справедливий суд нема, на Конституцію плюють, і з мобілізацією - воює 200-250 тис. зі всієї країни, якогось біса не воюють ті, хто мав би в першу чергу - про кого я вище писав, плюють на присягу, офіцери повтікали і глузують з людей з-за кордону (он повний фуп таких), і при цьому їх навіть звань ніхто не позбавляє і ранніх пенсій для 43-річних "героїв анекдотів", а навпаки, ще й їм і закон про подвійне громадянство, де нічого не сказано про військовозобовʼязаних і ні, силовики всі заброньовані, чинуші заброньовані, все заставлено крутими джипами і в кожній заброньований бичок із ксівою, кварталівці глузують із нас всіх, навіть таксисти вже заброньовані - інакше б їх похапали, а їх все більше і більше, це що критична інфраструктура, і т.д. А при цьому звичайних людей хапають, тягають, лупцюють, вбивають.. Ні за що - за адмін. правопорушення чи навіть без нього, якщо ти не сподобався якимось опричникам. Це все вже за межею!
показати весь коментар
24.10.2025 16:28 Відповісти
Вони не "різні", а однакові. Навіть до війни було: робота мрії українця - стояти на дорозі з автоматом та жезлом та брати з автівок гроші за дозвіл їхати далі. Саме зараз ця мрія масово здійснилася - на масових блок-постах. Про тцк-шників годі й казати, нещодавно тут писали про одного - купив гелегваген та катається. Вас туди поставити - й Ви купите. Можливо, хлопець якого вбили - не схотів задонатити на гелегваген та піти додому.
показати весь коментар
24.10.2025 22:43 Відповісти
Тобто ти мріяв стояти на дорозі з автоматом та жезлом та брати з автівок гроші за дозвіл їхати далі. Чи ти не українець?
показати весь коментар
25.10.2025 00:08 Відповісти
Мріяли та мріють якщо не всі, то переважна більшість, лише Ви відмовилися, звісно. Бо в суспільстві культивується гештальт багатої людини з тачкою, хатою, баблом - як критерій успіху та взірець, на жаль здебільшого недосяжний. А якой ціною? Тут чітких критеріїв нема: вбити брата, торгувати з ворогом цукерками, а що такого.
показати весь коментар
25.10.2025 08:44 Відповісти
 
 