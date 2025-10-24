5 862 15
Сили оборони відкинули росіян поблизу Кучерового Яру. Ворог просунувся у Покровському районі Донеччині та на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Сили Оборони України відкинули ворога біля Кучерового Яру, тоді як РФ просувалася поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру (Покровський район, Донецька область). Ворог просунувся поблизу Гродівки (Покровський район, Донецька область), Володимирівки (Покровський район, Донецька область) та Степногірська (Покровський район, Донецька область), - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky-cholovikiv-v-********-ukhyliaiutsia-vid-sluzby-2941382.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=tsn.ua&utm_term=1299576&utm_content=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис..
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Помер хлопець після «мобілізації», - журналістка
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер
Поліція попередньо встановила, що він впав на підлогу! Впав і декілька разів вдарився! Кляті покидьки! Вбивці. Їм би так падати і падати разом з поліцією і владою. І у владі вбивці, якщо не реагують на такі випадки. Он Сахарук теж "сам помер", тільки був весь у синцях, і кого покарали?
І тут мова не про те, а про те, що людей лупцюють і забивають до смерті, це свавілля, це нормально? Якщо так, то чим ми тоді від кацапів відрізняємось?