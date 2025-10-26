Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок і відкинули противника у Покровському районі. Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині - DeepState. КАРТИ

Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок у Покровському районі Донецької області та мають просування на Донеччині. У ворога також є територіальні здобутки

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Сухецьке (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області)та Затишок (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), а також відкинули противника поблизу Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Нового Шахового (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та у Федорівці (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся поблизу Новоторецького ( село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Володимирівки (село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області) та Гатища (село Чугуївського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.