УКР
4 135 5

Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок і відкинули противника у Покровському районі. Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині - DeepState. КАРТИ

Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок у Покровському районі Донецької області та мають просування на Донеччині. У ворога також є територіальні здобутки 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Сухецьке (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області)та Затишок (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), а також відкинули противника поблизу Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Нового Шахового (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та у Федорівці (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся поблизу Новоторецького ( село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Володимирівки (село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області) та Гатища (село Чугуївського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Кучерів Яр карта
Кучерів Яр 

Сухецьке карта
Сухецьке 

Затишок карта
Затишок

Никанорівка карта
Никанорівка 

Нове Шахове
Нове Шахове

Федорівка карта
Федорівка 

Де просунувся ворог?

Новоторецьке карта
Новоторецьке 

Володимирівка карта
Володимирівка 

Гатище карта
Гатище 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Автор: 

Можна кожен день звільняти Кучерів Яр, і кожен день про це розказувати.
показати весь коментар
26.10.2025 10:24 Відповісти
Можна навіть тризуб над Кремлем поставити - все одно зрадойоби скажуть що криво.
показати весь коментар
26.10.2025 10:41 Відповісти
Як же тобі, кацапчику , не подобається чути про успіхи ЗСУ
Не виходить у тебе Київ за 3 дні 🤣🤣
Бідося😜
показати весь коментар
26.10.2025 10:42 Відповісти
В ще одні Нові кліщі (котел) взяли кацапських виродків - це добре... 👍
показати весь коментар
26.10.2025 10:53 Відповісти
А можна мобілізувати тих, хто давав присягу - заброньованих на 90-100% силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів (якщо не потрібні за восом), охоронців, кварталівців і т.д., а не хапати і лупцювати хворих людей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показати весь коментар
26.10.2025 11:55 Відповісти
 
 