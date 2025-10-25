УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8571 відвідувач онлайн
Новини Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Деокупація населених пунктів Деокупація територій
3 548 14

Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові вступили у двобій з окупантами чисельністю понад 60 осіб і здобули перемогу над ворогом.

У результаті бойової роботи:

  • 44 загарбники - ліквідовані;

  • 8 - поранені;

  • 9 - здалися в полон.

"Кожен метр звільненої землі - це крок до перемоги, крок, за яким стоїть відвага і кров найкращих синів України", - коментують захисники.

Відео звільнення населеного пункту бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів одним скидом з дрона уразили одразу 6 окупантів. ВIДЕО

армія рф (19191) знищення (8571) Донецька область (9905) деокупація (958) 82 окрема десантно-штурмова бригада (75) Покровський район (1129) Сухецьке (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Слава Героям!
показати весь коментар
25.10.2025 16:04 Відповісти
+10
Відрубали "морду алєня" на Добропільському виступі ворога.
показати весь коментар
25.10.2025 16:32 Відповісти
+8
Честь і хвала нашим сильним і мужнім Воїнам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
25.10.2025 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Героям!
показати весь коментар
25.10.2025 16:04 Відповісти
Cлава ЗСУ і Пресвятій Фламінго!
показати весь коментар
25.10.2025 16:20 Відповісти
Відрубали "морду алєня" на Добропільському виступі ворога.
показати весь коментар
25.10.2025 16:32 Відповісти
Честь і хвала нашим сильним і мужнім Воїнам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
25.10.2025 16:34 Відповісти
Таке відчуття, що "пуйловські смертники" відволікають сили від Мирнограда і Покровська!
Я не експерддддд, як Ко і валенко, але щось тривожно....
показати весь коментар
25.10.2025 16:43 Відповісти
Покровськ на грані, а дурникам про флаговтикі розказують. Аааа.... Ні, ні! Флаговтикі - це ж у кацапів. У нас контрнаступ йде за планом.
показати весь коментар
25.10.2025 17:08 Відповісти
головний був в турне і не встиг фломастером напрямок вказати...
ввечері у відосику все розповість і коректором на карті все виправить! !
не хвилюйтеся....
показати весь коментар
25.10.2025 17:15 Відповісти
І загубили 5 населених пунктів в Запорізькій області. Просування в Степногірську та під Гуляйполе, незабаром Запоріжжя під артобстрілами...
показати весь коментар
25.10.2025 17:16 Відповісти
Звільнення цього села, це допомога водночас флангу Родинського, забезпечення більш надійного прикриття головної комунікації сполучення з укріпрайоном Покровське-Мирноград та ще й створення додаткової загрози для флангу решток колишнього "пісюна" московитів, що у серпні просунувся на північ до Золотого Колодязя. Так що, окрім усього іншого, здобута тактично важлива позиція.
показати весь коментар
25.10.2025 17:21 Відповісти
допомога флангу - це добре!
А допомога "основним... " на напрямку "Покровське-Мирноград" де?
показати весь коментар
25.10.2025 17:35 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 17:22 Відповісти
Хрін з тим селом, бережіть себе другі.
показати весь коментар
25.10.2025 17:56 Відповісти
 
 