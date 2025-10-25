3 548 14
Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові вступили у двобій з окупантами чисельністю понад 60 осіб і здобули перемогу над ворогом.
У результаті бойової роботи:
-
44 загарбники - ліквідовані;
-
8 - поранені;
-
9 - здалися в полон.
"Кожен метр звільненої землі - це крок до перемоги, крок, за яким стоїть відвага і кров найкращих синів України", - коментують захисники.
Відео звільнення населеного пункту бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор.
Я не експерддддд, як Ко і валенко, але щось тривожно....
ввечері у відосику все розповість і коректором на карті все виправить! !
не хвилюйтеся....
А допомога "основним... " на напрямку "Покровське-Мирноград" де?