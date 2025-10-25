1 368 6
Оператори дронів одним скидом з дрона уразили одразу 6 окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади продовжують нищити ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі скидами з безпілотників ліквідували 12 окупантів на одному з напрямків.
На оприлюдненому відео видно, що один зі скинутих снарядів уразив одразу шість загарбників.
Раніше повідомлялося, що бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені.
