УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
1 368 6

Оператори дронів одним скидом з дрона уразили одразу 6 окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади продовжують нищити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі скидами з безпілотників ліквідували 12 окупантів на одному з напрямків.

На оприлюдненому відео видно, що один зі скинутих снарядів уразив одразу шість загарбників.

Раніше повідомлялося, що бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Прикордонники розтрощили два танки, автівку, РЕБ та особовий склад окупантів. ВIДЕО

армія рф (19191) безпілотник (5085) знищення (8571) ЗСУ (8057)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Більше 2-х не збиратися " - лекцію прокурили ...
показати весь коментар
25.10.2025 14:34 Відповісти
Так оце ж їх на ту лекцію й зібрали.
показати весь коментар
25.10.2025 14:43 Відповісти
+ +
показати весь коментар
25.10.2025 14:44 Відповісти
Хоробре кравченя!
показати весь коментар
25.10.2025 14:54 Відповісти
Останній скид - ювелірний !
показати весь коментар
25.10.2025 15:00 Відповісти
Это просто супер видео! Так их, бейте этих тварей!
показати весь коментар
25.10.2025 15:28 Відповісти
 
 