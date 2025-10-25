УКР
Прикордонники розтрощили два танки, автівку, РЕБ та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" уразили техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили:

  • 2 ворожі танки
  • автомобіль,
  • антену
  • засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Також скидами з безпілотників українські бійці ліквідували особовий склад загарбників на відкритій місцевості.

Відео результатів бойової роботи Держприкордонслужба оприлюднила в офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники ліквідували 50 росіян, знищили пункт управління БпЛА, автівки, вантажівки, мотоцикли та гармату.

