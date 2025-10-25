778 0
Прикордонники розтрощили два танки, автівку, РЕБ та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" уразили техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили:
- 2 ворожі танки
- автомобіль,
- антену
- засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Також скидами з безпілотників українські бійці ліквідували особовий склад загарбників на відкритій місцевості.
Відео результатів бойової роботи Держприкордонслужба оприлюднила в офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що прикордонники ліквідували 50 росіян, знищили пункт управління БпЛА, автівки, вантажівки, мотоцикли та гармату.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль